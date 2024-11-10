https://ria.ru/20241110/obstrel-1982910594.html

ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 50 боеприпасов, один человек погиб и семь пострадали, сообщил... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:57

2024-11-10T10:57

2024-11-10T10:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 50 боеприпасов, один человек погиб и семь пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 9 ноября. В шести приграничных районах атакам подверглись 27 населенных пунктов. Был выпущен 51 снаряд, зафиксировано 36 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены один многоквартирный дом, шесть частных домов, коммерческий объект, склад, три здания предприятия и семь транспортных средств. "В Волоконовском районе по селам Борисовка, Новое, Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 14 боеприпасов в ходе трех обстрелов и сброшены девять снарядов с беспилотников. В селе Новое ранены три мирных жителя… В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущены девять боеприпасов в ходе двух обстрелов и два беспилотника", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам было выпущено 12 боеприпасов и три беспилотника. В результате атаки ранена женщина. В Борисовском районе по трем населенным пунктам выпущены три БПЛА и пять снарядов. В селе Цаповка был ранен боец самообороны. В Валуйском округе на въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Погиб мирный житель, его супруга в тяжёлом состоянии госпитализирована. В Краснояружском районе по пяти селам выпущены шесть боеприпасов и семь дронов. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Балки и Мухин выпущены пять боеприпасов в ходе трех обстрелов и 12 беспилотников... В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в результате прилета боеприпаса в городе Шебекино ночью 9 ноября. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму. Для дальнейшего лечения ее перевели в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241110/oblast-1982900743.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков