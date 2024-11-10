https://ria.ru/20241110/oblast-1982900743.html

Белгородские власти не помогут семье мужчины, погибшего в закрытом селе

Белгородские власти не помогут семье мужчины, погибшего в закрытом селе - РИА Новости, 10.11.2024

Белгородские власти не помогут семье мужчины, погибшего в закрытом селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что государственная помощь не будет предоставлена семье погибшего мужчины, который,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:51

2024-11-10T08:51

2024-11-10T12:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978177213_0:147:828:613_1920x0_80_0_0_fe0446914e9652b85627d3e1f4441b69.jpg

БЕЛГОРОД, 10 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что государственная помощь не будет предоставлена семье погибшего мужчины, который, нарушив запрет властей, на личном автомобиле заехал в закрытое село Старый Хутор. В субботу губернатор сообщал, что в селе Старый Хутор автомобиль семейной пары подорвался на боеприпасе. Мужчина погиб на месте, его жену в тяжелом состоянии госпитализировали. Глава области напомнил, что с 28 августа 2024 года был введен запрет на въезд в Старый Хутор. Без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, запрещен въезд в закрытые села. "В хуторе Старый Валуйского округа произошло самое тяжелое событие. Погиб один мирный житель. Заехали на автомобиле, подорвались на мине. Искренние слова соболезнования всем родным и близким. Но к большому сожалению, мы не окажем помощь государственную семье погибших. Почему? Мы говорили, мы давно договорили, два года назад, все, кто не слушает требований органов власти о запрете въезда в те населенные пункты, где опасно, не получают государственную помощь в случае ранения или гибели. Дело не в деньгах, дело в ваших жизнях", — сказал Гладков.По словам руководителя региона, всего за вчерашний день из-за обстрелов и атак беспилотников со стороны Украины пострадало семь мирных жителей. Четверо госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается необходимая помощь, добавил Гладков.

https://ria.ru/20241101/gladkov-1981266879.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, общество