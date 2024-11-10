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"До конца года". В Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам
"До конца года". В Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам - РИА Новости, 10.11.2024
"До конца года". В Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам
Флаг России станет обязательной частью автомобильных номеров до конца года, заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T04:47
2024-11-10T04:47
2024-11-10T04:58
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Флаг России станет обязательной частью автомобильных номеров до конца года, заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", — сообщил он.Хинштейн особо подчеркнул народный характер этой инициативы. Депутат обратился с идеей в МВД России в апреле после реплики своего подписчика.В мае газета "Коммерсант" сообщила, что научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправки к ГОСТу "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". В ведомстве предложили сделать государственный флаг России обязательным для всех номеров, кроме знаков дипломатического корпуса. При этом, по данным издания, поправки не должны коснуться автомобилистов с действующими номерами без триколора.
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общество, авто, россия, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
"До конца года". В Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам
Депутат Хинштейн: флаг России на автономерах станет обязательным