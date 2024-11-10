https://ria.ru/20241110/nomera-1982891614.html

"До конца года". В Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам

"До конца года". В Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам - РИА Новости, 10.11.2024

"До конца года". В Госдуме предупредили о новом требовании к автономерам

Флаг России станет обязательной частью автомобильных номеров до конца года, заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T04:47

2024-11-10T04:47

2024-11-10T04:58

общество

авто

россия

александр хинштейн

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Флаг России станет обязательной частью автомобильных номеров до конца года, заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным", — сообщил он.Хинштейн особо подчеркнул народный характер этой инициативы. Депутат обратился с идеей в МВД России в апреле после реплики своего подписчика.В мае газета "Коммерсант" сообщила, что научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправки к ГОСТу "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". В ведомстве предложили сделать государственный флаг России обязательным для всех номеров, кроме знаков дипломатического корпуса. При этом, по данным издания, поправки не должны коснуться автомобилистов с действующими номерами без триколора.

https://ria.ru/20241014/putin-1977952813.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия, александр хинштейн, госдума рф