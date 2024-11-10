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Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане - РИА Новости, 10.11.2024
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20:05 10.11.2024 (обновлено: 20:49 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html
Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане
Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане - РИА Новости, 10.11.2024
Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье впервые признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:05
2024-11-10T20:49
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье впервые признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение "Хезболлах", в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт."Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане", - заявил Достри агентству Франс Пресс.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. По последним данным, число жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3186, ранения разной степени тяжести получили 14 078 человек. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, россия, биньямин нетаньяху, мария захарова, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане

Нетаньяху подтвердил, что операцию с пейджерами в Ливане провели с его одобрения

© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье впервые признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение "Хезболлах", в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
"Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане", - заявил Достри агентству Франс Пресс.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. По последним данным, число жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3186, ранения разной степени тяжести получили 14 078 человек. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Трамп и Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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