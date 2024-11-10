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СМИ раскрыли, через какую лазейку Трамп может выйти из НАТО
СМИ раскрыли, через какую лазейку Трамп может выйти из НАТО - РИА Новости, 10.11.2024
СМИ раскрыли, через какую лазейку Трамп может выйти из НАТО
Избранный президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе страны из НАТО в обход конгресса, пишет издание Politico со ссылкой на американских... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:19
2024-11-10T09:19
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе страны из НАТО в обход конгресса, пишет издание Politico со ссылкой на американских юристов.Как отмечается в публикации, после победы республиканца, известного своим скептическим отношением к альянсу, сторонники членства в блоке надеются на действие закона, принятого в США год назад, согласно которому для выхода из организации президент должен заручиться одобрением конгресса."Но у Трампа может быть возможность обойти это ограничение — и он уже использовал этот метод раньше", — пишет издание.По мнению экспертов по правовым вопросам, Трамп может проигнорировать мнение конгрессменов, сославшись на исключительные полномочия президента США в сфере внешней политики.Конгрессу же останется лишь судиться с главой государства, но, с учетом преобладания республиканцев в Сенате, не факт, что иск дойдет до суда, говорится в статье."Даже если Верховный суд займется этим делом, неизвестно, кто победит, поскольку конституционный вопрос неясен. Конгресс никогда не подавал прямого юридического иска президенту, выходящему из договора", — отмечается в публикации.Трамп не заявлял публично о намерении выйти из НАТО, но, согласно источникам, неоднократно обсуждал это в личных беседах, пишут авторы материала.Работавший помощником по нацбезопасности у Трампа в годы его первого президентского срока Джон Болтон ранее высказывал мнение, что в случае новой победы на выборах Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html
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в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, НАТО, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, через какую лазейку Трамп может выйти из НАТО
Politico: Трамп может вывести США из НАТО в обход конгресса
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе страны из НАТО в обход конгресса, пишет издание Politico со ссылкой на американских юристов.
Как отмечается в публикации, после победы республиканца, известного своим скептическим отношением к альянсу, сторонники членства в блоке надеются на действие закона, принятого в США год назад, согласно которому для выхода из организации президент должен заручиться одобрением конгресса.
"Но у Трампа может быть возможность обойти это ограничение — и он уже использовал этот метод раньше", — пишет издание.
По мнению экспертов по правовым вопросам, Трамп может проигнорировать мнение конгрессменов, сославшись на исключительные полномочия президента США в сфере внешней политики.
Конгрессу же останется лишь судиться с главой государства, но, с учетом преобладания республиканцев в Сенате, не факт, что иск дойдет до суда, говорится в статье.
«
"Даже если Верховный суд займется этим делом, неизвестно, кто победит, поскольку конституционный вопрос неясен. Конгресс никогда не подавал прямого юридического иска президенту, выходящему из договора", — отмечается в публикации.
Трамп не заявлял публично о намерении выйти из НАТО, но, согласно источникам, неоднократно обсуждал это в личных беседах, пишут авторы материала.
Работавший помощником по нацбезопасности у Трампа в годы его первого президентского срока Джон Болтон
ранее высказывал мнение, что в случае новой победы на выборах Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.