https://ria.ru/20241110/murmansk-1982924468.html

В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме

В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме - РИА Новости, 10.11.2024

В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме

Следователи в Мурманске проверяют информацию местного Народного фронта о том, что жители трехэтажного дома живут фактически в развалинах из-за халатности... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:57

2024-11-10T13:57

2024-11-10T14:49

происшествия

мурманск

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МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманске проверяют информацию местного Народного фронта о том, что жители трехэтажного дома живут фактически в развалинах из-за халатности управляющей компании. "В ходе мониторинга медиапространства выявлена информация о том, что в квартире одного из домов города Мурманска отсутствуют условия для проживания из-за действий управляющей компании", - говорится в сообщении. По данному факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка. Ранее Народный фронт Мурманска рассказал в своем Telegram-канале о том, что жителям трёхэтажного дома в Мурманске приходится проживать в развалинах без полов и стен из-за халатности управляющей компании. "Под ногами – разрытые трубы, вокруг – земля. Стоит включить воду, как помещение постепенно превращается в болото. И это – прямо в квартире, в которой живут люди", - говорится в сообщении. Как рассказали в мурманском отделении Народного фронта, об аварии на общедомовом трубопроводе, произошедшей еще в январе как раз под несчастливой квартирой, сообщили ее собственники. Чтобы устранить источник, в управляющей компании "Северная сова" попросили хозяев разобрать часть стен и пола. На поврежденный участок трубы наложили "заплатку" и ушли. При этом капремонт запланирован лишь после 2040 года. Активисты движения сообщили, что обратились в прокуратуру и министерство государственного жилищного и строительного надзора с просьбой обязать УК привести поврежденную квартиру и дом в надлежащее состояние.

https://ria.ru/20240708/kolodets-1958310917.html

https://realty.ria.ru/20240319/pol-1934161328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманск, россия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)