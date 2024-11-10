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В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме - РИА Новости, 10.11.2024
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13:57 10.11.2024 (обновлено: 14:49 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/murmansk-1982924468.html
В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме
В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме - РИА Новости, 10.11.2024
В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме
Следователи в Мурманске проверяют информацию местного Народного фронта о том, что жители трехэтажного дома живут фактически в развалинах из-за халатности... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:57
2024-11-10T14:49
происшествия
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россия
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МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманске проверяют информацию местного Народного фронта о том, что жители трехэтажного дома живут фактически в развалинах из-за халатности управляющей компании. "В ходе мониторинга медиапространства выявлена информация о том, что в квартире одного из домов города Мурманска отсутствуют условия для проживания из-за действий управляющей компании", - говорится в сообщении. По данному факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка. Ранее Народный фронт Мурманска рассказал в своем Telegram-канале о том, что жителям трёхэтажного дома в Мурманске приходится проживать в развалинах без полов и стен из-за халатности управляющей компании. "Под ногами – разрытые трубы, вокруг – земля. Стоит включить воду, как помещение постепенно превращается в болото. И это – прямо в квартире, в которой живут люди", - говорится в сообщении. Как рассказали в мурманском отделении Народного фронта, об аварии на общедомовом трубопроводе, произошедшей еще в январе как раз под несчастливой квартирой, сообщили ее собственники. Чтобы устранить источник, в управляющей компании "Северная сова" попросили хозяев разобрать часть стен и пола. На поврежденный участок трубы наложили "заплатку" и ушли. При этом капремонт запланирован лишь после 2040 года. Активисты движения сообщили, что обратились в прокуратуру и министерство государственного жилищного и строительного надзора с просьбой обязать УК привести поврежденную квартиру и дом в надлежащее состояние.
https://ria.ru/20240708/kolodets-1958310917.html
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происшествия, мурманск, россия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманске проверяют данные о превратившемся в развалины жилом доме

СК проверяет информацию, что люди в трехэтажном доме в Мурманске живут в руинах

© Народный фронт I Мурманская областьПоследствия ликвидации аварии на общедомовом трубопроводе в трехэтажном здании в центре Мурманска. Кадр видео
Последствия ликвидации аварии на общедомовом трубопроводе в трехэтажном здании в центре Мурманска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Народный фронт I Мурманская область
Последствия ликвидации аварии на общедомовом трубопроводе в трехэтажном здании в центре Мурманска. Кадр видео
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МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманске проверяют информацию местного Народного фронта о том, что жители трехэтажного дома живут фактически в развалинах из-за халатности управляющей компании.
"В ходе мониторинга медиапространства выявлена информация о том, что в квартире одного из домов города Мурманска отсутствуют условия для проживания из-за действий управляющей компании", - говорится в сообщении.
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По данному факту следственными органами СУ СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка.
Ранее Народный фронт Мурманска рассказал в своем Telegram-канале о том, что жителям трёхэтажного дома в Мурманске приходится проживать в развалинах без полов и стен из-за халатности управляющей компании. "Под ногами – разрытые трубы, вокруг – земля. Стоит включить воду, как помещение постепенно превращается в болото. И это – прямо в квартире, в которой живут люди", - говорится в сообщении.
Как рассказали в мурманском отделении Народного фронта, об аварии на общедомовом трубопроводе, произошедшей еще в январе как раз под несчастливой квартирой, сообщили ее собственники. Чтобы устранить источник, в управляющей компании "Северная сова" попросили хозяев разобрать часть стен и пола. На поврежденный участок трубы наложили "заплатку" и ушли.
При этом капремонт запланирован лишь после 2040 года. Активисты движения сообщили, что обратились в прокуратуру и министерство государственного жилищного и строительного надзора с просьбой обязать УК привести поврежденную квартиру и дом в надлежащее состояние.
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