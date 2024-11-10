В Молдавии вели слежку за тысячами граждан по делу о подкупе избирателей
МВД Молдавии: слежка по делу о подкупе избирателей велась за тысячами граждан
© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернеэуцяну заявил в комментарии изданию Ziarul de Garda, что его сотрудники в рамках расследования дел о подкупе избирателей вели слежку за тысячами граждан, что повлекло за собой большие затраты.
Он заявил, что полиции было известно о схемах покупки голосов еще с весны 2023 года, тогда же началась часть следственных мероприятий.
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"Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек - это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все о чем говорят или, если речь идет о специальных мерах вроде слежки. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты", - заявил Чернэуцяну
Он посетовал, что работе мешают бюрократические процедуры, необходимость запрашивать прокуратуру и суд для применения специальных мер наблюдения. Схемы по покупке голосов избирателей полиция связывает с делами о незаконном финансировании политсил.
"Следственные мероприятия были начаты еще на выборах прошлой весной (местные выборы - ред.) и продолжаются. На сегодняшний день возбуждено 59 уголовных дел по фактам незаконного финансирования, из которых 4 тянутся еще с прошлого года", - добавил Чернэуцяну.
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Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.