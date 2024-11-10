https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982969516.html

В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими

В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими - РИА Новости, 10.11.2024

В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в соцсети X, что два упавших в воскресенье на территории республики беспилотника были российскими, при этом РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T21:07

2024-11-10T21:07

2024-11-10T21:07

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молдавия

россия

михай попшой

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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в соцсети X, что два упавших в воскресенье на территории республики беспилотника были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Утром в воскресенье молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон "российского производства". Во второй половине дня еще один БПЛА был обнаружен на севере страны, в Рышканском районе. "Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство", - написал Попшой. Он не привел доказательств того, что беспилотники были изготовлены в РФ, а также не сообщил, на какие данные опирается в своих выводах.

https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938046815.html

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в мире, молдавия, россия, михай попшой