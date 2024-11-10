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В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими
В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими - РИА Новости, 10.11.2024
В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в соцсети X, что два упавших в воскресенье на территории республики беспилотника были российскими, при этом РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T21:07
2024-11-10T21:07
2024-11-10T21:07
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в соцсети X, что два упавших в воскресенье на территории республики беспилотника были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Утром в воскресенье молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон "российского производства". Во второй половине дня еще один БПЛА был обнаружен на севере страны, в Рышканском районе. "Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство", - написал Попшой. Он не привел доказательств того, что беспилотники были изготовлены в РФ, а также не сообщил, на какие данные опирается в своих выводах.
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938046815.html
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в мире, молдавия, россия, михай попшой
В мире, Молдавия, Россия, Михай Попшой
В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими
Глава МИД Молдавии Попшой: упавшие в стране беспилотники были российскими