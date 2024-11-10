Молдавия рискует превратиться в военную базу, заявил оппозиционер Лунгу
Лидер "Шанса" Лунгу: Молдавия рискует стать военной базой иностранных государств
Алексей Лунгу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии планируют подписать договоры о сотрудничестве в сфере обороны с Германией и Данией, рискуя превратить страну в военную базу иностранных государств, заявил лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Правительство Молдавии в среду инициировало переговоры и одобрило подписание соглашения с Германией о предоставлении помощи в виде военного оборудования для молдавских вооруженных сил. Также оно приняло решение начать переговоры и заключить меморандум о взаимопонимании с минобороны Дании по вопросам сотрудничества в оборонной сфере.
"Правительство уже приняло решение начать переговоры и одобрило подписание соглашения о военном сотрудничестве с Германией, а вслед за ней и с Данией. И это весьма тревожный звонок! Проще говоря, Молдавия становится военной базой иностранного государства и никакой речи о защите Молдавии как таковой не идет", - написал Лунгу в Telegram-канале.
Он пояснил, что соглашение с Берлином, к примеру, предусматривает оказание услуг, развитие инфраструктуры, доставку средств нелетального действия, а также соответствующее обучение военных. Поставки оружия и боеприпасов будут исключены, однако молдавских солдат будут готовить к участию в международных военных миссиях, отметил политик.
"Молдавия — нейтральное государство, так определено в нашей Конституции. Только после референдума (о внесении изменений в конституцию ради евроинтеграции - ред.) Санду и партии "Действие и солидарность" так понравилось ее переписывать, что и этому пункту, видимо, осталось недолго", - добавил Лунгу.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.