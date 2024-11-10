https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982968714.html

Молдавия рискует превратиться в военную базу, заявил оппозиционер Лунгу

Молдавия рискует превратиться в военную базу, заявил оппозиционер Лунгу - РИА Новости, 10.11.2024

Молдавия рискует превратиться в военную базу, заявил оппозиционер Лунгу

Власти Молдавии планируют подписать договоры о сотрудничестве в сфере обороны с Германией и Данией, рискуя превратить страну в военную базу иностранных... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T20:53

2024-11-10T20:53

2024-11-10T20:53

в мире

молдавия

германия

дания

майя санду

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949004157_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_e37833f0403a26ea808a3617a262c4da.jpg

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии планируют подписать договоры о сотрудничестве в сфере обороны с Германией и Данией, рискуя превратить страну в военную базу иностранных государств, заявил лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу. Правительство Молдавии в среду инициировало переговоры и одобрило подписание соглашения с Германией о предоставлении помощи в виде военного оборудования для молдавских вооруженных сил. Также оно приняло решение начать переговоры и заключить меморандум о взаимопонимании с минобороны Дании по вопросам сотрудничества в оборонной сфере. "Правительство уже приняло решение начать переговоры и одобрило подписание соглашения о военном сотрудничестве с Германией, а вслед за ней и с Данией. И это весьма тревожный звонок! Проще говоря, Молдавия становится военной базой иностранного государства и никакой речи о защите Молдавии как таковой не идет", - написал Лунгу в Telegram-канале. Он пояснил, что соглашение с Берлином, к примеру, предусматривает оказание услуг, развитие инфраструктуры, доставку средств нелетального действия, а также соответствующее обучение военных. Поставки оружия и боеприпасов будут исключены, однако молдавских солдат будут готовить к участию в международных военных миссиях, отметил политик. "Молдавия — нейтральное государство, так определено в нашей Конституции. Только после референдума (о внесении изменений в конституцию ради евроинтеграции - ред.) Санду и партии "Действие и солидарность" так понравилось ее переписывать, что и этому пункту, видимо, осталось недолго", - добавил Лунгу. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

молдавия

германия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, германия, дания, майя санду, нато