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Эксперт предположил, почему в Молдавии одобрили итоги еврореферендума - РИА Новости, 10.11.2024
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14:32 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982928481.html
Эксперт предположил, почему в Молдавии одобрили итоги еврореферендума
Эксперт предположил, почему в Молдавии одобрили итоги еврореферендума - РИА Новости, 10.11.2024
Эксперт предположил, почему в Молдавии одобрили итоги еврореферендума
Судьи Конституционного суда Молдавии одобрили результаты референдума о евроинтеграции под влиянием страха перед нынешними властями республики, считает... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:32
2024-11-10T14:32
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евросоюз
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Судьи Конституционного суда Молдавии одобрили результаты референдума о евроинтеграции под влиянием страха перед нынешними властями республики, считает экс-министр юстиции Станислав Павловский. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан не поддержали решение остальных коллег по этому вопросу и выступили с особым мнением. "Полагаю, они просто проголосовали так, как считали правильным, абстрагируясь от конституции и всего остального. Вдобавок к этому страх, который установился в нашем обществе в последние два-три года, особенно за последний год. Я думаю, что этот страх также доминировал во мнении судей", - заявил Павловский в эфире телеканала GRT. По его словам, референдум провели для того, чтобы изменить порядок голосования по закону, имеющему конституционный характер. Если раньше для изменения подобных положений нужны были голоса 67 депутатов и 101, то теперь достаточно будет простого большинства. Таким образом властям будет легче менять законы в рамках процесса вступления в ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Эксперт предположил, почему в Молдавии одобрили итоги еврореферендума

Эксперт Павловский: судьи КС Молдавии одобрили итоги референдума из-за страха

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Судьи Конституционного суда Молдавии одобрили результаты референдума о евроинтеграции под влиянием страха перед нынешними властями республики, считает экс-министр юстиции Станислав Павловский.
Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан не поддержали решение остальных коллег по этому вопросу и выступили с особым мнением.
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"Полагаю, они просто проголосовали так, как считали правильным, абстрагируясь от конституции и всего остального. Вдобавок к этому страх, который установился в нашем обществе в последние два-три года, особенно за последний год. Я думаю, что этот страх также доминировал во мнении судей", - заявил Павловский в эфире телеканала GRT.
По его словам, референдум провели для того, чтобы изменить порядок голосования по закону, имеющему конституционный характер. Если раньше для изменения подобных положений нужны были голоса 67 депутатов и 101, то теперь достаточно будет простого большинства. Таким образом властям будет легче менять законы в рамках процесса вступления в ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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