https://ria.ru/20241110/moldavija-1982915027.html

Молдавия попросила "Газпром" внести ясность по поставкам газа

Молдавия попросила "Газпром" внести ясность по поставкам газа - РИА Новости, 10.11.2024

Молдавия попросила "Газпром" внести ясность по поставкам газа

Молдавия попросила "Газпром" заранее внести ясность по поставкам газа, заявил журналистам министр энергетики республики Виктор Парликов. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:53

2024-11-10T11:53

2024-11-10T12:29

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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Молдавия попросила "Газпром" заранее внести ясность по поставкам газа, заявил журналистам министр энергетики республики Виктор Парликов. "Если "Газпром" в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У "Газпрома" есть контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства", — сказал он. Министр добавил, что направил в "Газпром" письмо с вариантами решений на случай приостановки украинского транзита, но ответа пока не получил. Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый — газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока" и проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии — на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут — украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, а оттуда частично в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы — около 14-15 миллиардов кубометров.С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо как от "Газпрома", так и от государственного предприятия Energocom. Российский газ поступает в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется резервами, купленными заблаговременно в разных странах. В конце года истекает пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. Киев не раз заявлял, что продлевать его не собирается.

https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980436238.html

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, европа, украина, газпром, молдовагаз, турецкий поток, россия