Молдавия попросила "Газпром" внести ясность по поставкам газа
Молдавия просит "Газпром" внести ясность по поставкам, не дожидаясь 31 декабря
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Молдавия попросила "Газпром" заранее внести ясность по поставкам газа, заявил журналистам министр энергетики республики Виктор Парликов.
"Если "Газпром" в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У "Газпрома" есть контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства", — сказал он.
Министр добавил, что направил в "Газпром" письмо с вариантами решений на случай приостановки украинского транзита, но ответа пока не получил.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый — газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока" и проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии — на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо как от "Газпрома", так и от государственного предприятия Energocom. Российский газ поступает в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется резервами, купленными заблаговременно в разных странах.
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