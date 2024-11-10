https://ria.ru/20241110/middlton-1982885790.html

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии - РИА Новости, 10.11.2024

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T01:33

2024-11-10T01:33

2024-11-10T01:34

великобритания

кейт миддлтон

карл iii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966090167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38da4c28e12d4633aec06b011aec987a.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает газета Daily Mail. "Принцесса Уэльская… появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших, это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от рака", - пишет газета. Как указывает газета, на мероприятии Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье. Отмечается, что на мероприятии присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее также обнаружили онкологическое заболевание. О завершении курса химиотерапии Миддлтон сообщила 9 сентября.

https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, кейт миддлтон, карл iii