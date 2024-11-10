Рейтинг@Mail.ru
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 10.11.2024 (обновлено: 01:34 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/middlton-1982885790.html
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии - РИА Новости, 10.11.2024
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии
Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T01:33
2024-11-10T01:34
великобритания
кейт миддлтон
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966090167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38da4c28e12d4633aec06b011aec987a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает газета Daily Mail. "Принцесса Уэльская… появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших, это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от рака", - пишет газета. Как указывает газета, на мероприятии Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье. Отмечается, что на мероприятии присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее также обнаружили онкологическое заболевание. О завершении курса химиотерапии Миддлтон сообщила 9 сентября.
https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966090167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0625d04eba9e807eebdfcccf78f78baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, кейт миддлтон, карл iii
Великобритания, Кейт Миддлтон, Карл III
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

Daily Mail: Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринцесса Уэльская Кэтрин на финале теннисного турнира Уимблдон в мужском одиночном разряде
Принцесса Уэльская Кэтрин на финале теннисного турнира Уимблдон в мужском одиночном разряде - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Принцесса Уэльская Кэтрин на финале теннисного турнира Уимблдон в мужском одиночном разряде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает газета Daily Mail.
"Принцесса Уэльская… появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших, это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от рака", - пишет газета.
Как указывает газета, на мероприятии Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье.
Отмечается, что на мероприятии присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее также обнаружили онкологическое заболевание.
О завершении курса химиотерапии Миддлтон сообщила 9 сентября.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Карл III заявил, что гордится мужеством Кейт Миддлтон
23 марта, 05:05
 
ВеликобританияКейт МиддлтонКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала