https://ria.ru/20241110/middlton-1982885790.html
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии - РИА Новости, 10.11.2024
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии
Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T01:33
2024-11-10T01:33
2024-11-10T01:34
великобритания
кейт миддлтон
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966090167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38da4c28e12d4633aec06b011aec987a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Супруга британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает газета Daily Mail. "Принцесса Уэльская… появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших, это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от рака", - пишет газета. Как указывает газета, на мероприятии Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье. Отмечается, что на мероприятии присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее также обнаружили онкологическое заболевание. О завершении курса химиотерапии Миддлтон сообщила 9 сентября.
https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966090167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0625d04eba9e807eebdfcccf78f78baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, кейт миддлтон, карл iii
Великобритания, Кейт Миддлтон, Карл III
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии
Daily Mail: Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии