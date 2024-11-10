https://ria.ru/20241110/meksika-1982909554.html
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре - РИА Новости, 10.11.2024
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре
Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:46
2024-11-10T10:46
2024-11-10T15:19
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X. "На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения", — заявил глава муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис.По его словам, трагедия произошла 9 ноября. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к бару, вошли внутрь и открыли огонь по людям. Позже автомобиль, на котором предположительно уехали нападавшие, нашли сожженным в муниципалитете Эль-Маркес. Полиция пока задержала одного человека.
https://ria.ru/20241014/meksika-1977867458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре
В мексиканском городе Керетаро 10 человек погибли и 7 ранены при стрельбе в баре
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X
.
"На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения", — заявил глава муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис.
По его словам, трагедия произошла 9 ноября. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к бару, вошли внутрь и открыли огонь по людям.
Позже автомобиль, на котором предположительно уехали нападавшие, нашли сожженным в муниципалитете Эль-Маркес. Полиция пока задержала одного человека.