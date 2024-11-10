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В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре - РИА Новости, 10.11.2024
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10:46 10.11.2024 (обновлено: 15:19 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/meksika-1982909554.html
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре - РИА Новости, 10.11.2024
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре
Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:46
2024-11-10T15:19
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X. "На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения", — заявил глава муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис.По его словам, трагедия произошла 9 ноября. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к бару, вошли внутрь и открыли огонь по людям. Позже автомобиль, на котором предположительно уехали нападавшие, нашли сожженным в муниципалитете Эль-Маркес. Полиция пока задержала одного человека.
https://ria.ru/20241014/meksika-1977867458.html
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в мире, мексика
В мире, Мексика
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре

В мексиканском городе Керетаро 10 человек погибли и 7 ранены при стрельбе в баре

Стрельба в баре в мексиканском городе Керетаро. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Стрельба в баре в мексиканском городе Керетаро. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Стрельба в баре в мексиканском городе Керетаро. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X.
"На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения", — заявил глава муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис.
По его словам, трагедия произошла 9 ноября. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к бару, вошли внутрь и открыли огонь по людям.
Позже автомобиль, на котором предположительно уехали нападавшие, нашли сожженным в муниципалитете Эль-Маркес. Полиция пока задержала одного человека.
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
На трассе в Мексике обнаружили жуткую находку в черных пакетах и мешке
14 октября, 00:39
 
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