https://ria.ru/20241110/meksika-1982909554.html

В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре

В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре - РИА Новости, 10.11.2024

В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре

Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:46

2024-11-10T10:46

2024-11-10T15:19

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро, по меньшей мере десять человек погибли, сообщила местная полиция в соцсети X. "На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения", — заявил глава муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис.По его словам, трагедия произошла 9 ноября. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к бару, вошли внутрь и открыли огонь по людям. Позже автомобиль, на котором предположительно уехали нападавшие, нашли сожженным в муниципалитете Эль-Маркес. Полиция пока задержала одного человека.

https://ria.ru/20241014/meksika-1977867458.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, мексика