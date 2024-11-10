https://ria.ru/20241110/livan-1982927373.html

В Ливане заявили о 20 погибших при ударе Израиля по дому в поселении Альмат

В Ливане заявили о 20 погибших при ударе Израиля по дому в поселении Альмат - РИА Новости, 10.11.2024

В Ливане заявили о 20 погибших при ударе Израиля по дому в поселении Альмат

Количество погибших в результате удара израильских ВВС по жилому дому в поселении Альмат в 15 километрах от курортного города Библос на севере Ливана возросло... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:23

2024-11-10T14:23

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БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Количество погибших в результате удара израильских ВВС по жилому дому в поселении Альмат в 15 километрах от курортного города Библос на севере Ливана возросло до 20, сообщает Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее центр ЧС Ливана сообщал о 12 погибших в Альмате, включая троих детей. Житель Альмат рассказал РИА Новости, что уничтоженный дом принадлежал семье, которая разместила у себя несколько семей с юга Ливана, бежавших от израильских бомбардировок. Всего в здании находился 21 человек. "Количество погибших в результате израильского авиаудара по поселению Альмат в районе Библоса возросло до 20 человек, шестеро получили ранения", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль