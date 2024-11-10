https://ria.ru/20241110/lisy-1982913296.html

Жителям Москвы посоветовали не подкармливать лис в городе

Жителям Москвы посоветовали не подкармливать лис в городе - РИА Новости, 10.11.2024

Жителям Москвы посоветовали не подкармливать лис в городе

Москвичам и гостям столицы рекомендуют не подкармливать лис, которые могут встретиться им в парках и во дворах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:27

2024-11-10T11:27

2024-11-10T11:27

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москвичам и гостям столицы рекомендуют не подкармливать лис, которые могут встретиться им в парках и во дворах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В последние годы лис всё чаще можно увидеть на территории столицы. Они встречаются не только на лесных участках, но и во дворах, а также на окраинах жилых районов. Эти животные научились находить еду, укрытия и способы выживания в условиях мегаполиса", - говорится в сообщении. Уточняется, что в городских условиях лисы обитают рядом с мусорными контейнерами и парками, у которых большая кормовая база, чтобы охотиться на мелких животных. С наступлением зимы, когда с добычей становится непросто, животные выходят в жилые районы, где находят корм среди пищевых отходов. "Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что подкармливать лис в городских условиях не рекомендуется. Найдя источник пищи, животное обязательно вернется к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе", - подчеркивается в сообщении. Ведомство предупредило, что, если лиса оказалась рядом, следует наблюдать за ней с безопасного расстояния и не пытаться приблизиться или взять на руки. Москвичам, которые заметили больную или раненую лису, нужно сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77.

https://ria.ru/20240727/lisenok-1962304287.html

https://ria.ru/20241029/moskva-1980746676.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва