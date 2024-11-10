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Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.11.2024
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18:04 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/lavrov-1982955777.html
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.11.2024
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"
Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:04
2024-11-10T18:04
в мире
россия
сергей лавров
форум "россия — африка"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
африка
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка". "Огромная благодарность всем моим друзьям, кто приехал сюда, тем, кто представляет своих министров, я прошу передать моим друзьям, в столицах самые теплые приветы, пожелания", - сказал Лавров в ходе церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка". Он добавил, что диалог с участниками конференции шел без попыток диктовать и шантажировать.
https://ria.ru/20241110/afrika-1982951348.html
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в мире, россия, сергей лавров, форум "россия — африка", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка
В мире, Россия, Сергей Лавров, Форум "Россия — Африка", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Африка
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"

Лавров поблагодарил страны Африки за участие в конференции форума партнерства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
"Огромная благодарность всем моим друзьям, кто приехал сюда, тем, кто представляет своих министров, я прошу передать моим друзьям, в столицах самые теплые приветы, пожелания", - сказал Лавров в ходе церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
Он добавил, что диалог с участниками конференции шел без попыток диктовать и шантажировать.
Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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В миреРоссияСергей ЛавровФорум "Россия — Африка"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Африка
 
 
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