https://ria.ru/20241110/lavrov-1982955777.html

Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"

Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.11.2024

Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"

Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:04

2024-11-10T18:04

2024-11-10T18:04

в мире

россия

сергей лавров

форум "россия — африка"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

африка

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка". "Огромная благодарность всем моим друзьям, кто приехал сюда, тем, кто представляет своих министров, я прошу передать моим друзьям, в столицах самые теплые приветы, пожелания", - сказал Лавров в ходе церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка". Он добавил, что диалог с участниками конференции шел без попыток диктовать и шантажировать.

https://ria.ru/20241110/afrika-1982951348.html

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