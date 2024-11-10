https://ria.ru/20241110/lavrov-1982955777.html
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.11.2024
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"
Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:04
2024-11-10T18:04
2024-11-10T18:04
в мире
россия
сергей лавров
форум "россия — африка"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_0:284:3073:2012_1920x0_80_0_0_25418668df531114b7f5447ebfc1d74d.jpg
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка". "Огромная благодарность всем моим друзьям, кто приехал сюда, тем, кто представляет своих министров, я прошу передать моим друзьям, в столицах самые теплые приветы, пожелания", - сказал Лавров в ходе церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка". Он добавил, что диалог с участниками конференции шел без попыток диктовать и шантажировать.
https://ria.ru/20241110/afrika-1982951348.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_1a163ca2e67d48200c4430f1793b6f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, форум "россия — африка", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка
В мире, Россия, Сергей Лавров, Форум "Россия — Африка", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Африка
Лавров поблагодарил страны-участницы форума "Россия — Африка"
Лавров поблагодарил страны Африки за участие в конференции форума партнерства
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность африканским странам, которые принимали участие в первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
"Огромная благодарность всем моим друзьям, кто приехал сюда, тем, кто представляет своих министров, я прошу передать моим друзьям, в столицах самые теплые приветы, пожелания", - сказал Лавров в ходе церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
Он добавил, что диалог с участниками конференции шел без попыток диктовать и шантажировать.