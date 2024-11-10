https://ria.ru/20241110/lavrov-1982949837.html

Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров

Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.11.2024

Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров

Глобализация, которую рекламировали, разрушается самим Западом из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:09

2024-11-10T17:09

2024-11-10T17:17

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сергей лавров

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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Глобализация, которую рекламировали, разрушается самим Западом из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется. Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом", - сказал Лавров на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

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в мире, россия, адлер, сергей лавров