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Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.11.2024
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17:09 10.11.2024 (обновлено: 17:17 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/lavrov-1982949837.html
Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров
Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.11.2024
Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров
Глобализация, которую рекламировали, разрушается самим Западом из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:09
2024-11-10T17:17
в мире
россия
адлер
сергей лавров
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Глобализация, которую рекламировали, разрушается самим Западом из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется. Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом", - сказал Лавров на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
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в мире, россия, адлер, сергей лавров
В мире, Россия, Адлер, Сергей Лавров
Запад сам разрушает глобализацию, заявил Лавров

Лавров: Запад сам разрушает глобализацию незаконными санкциями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Глобализация, которую рекламировали, разрушается самим Западом из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется. Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом", - сказал Лавров на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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9 ноября, 16:17
 
В миреРоссияАдлерСергей Лавров
 
 
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