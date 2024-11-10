https://ria.ru/20241110/kuba-1982976115.html
Землетрясения на Кубе вызвали оползни
Землетрясения на Кубе вызвали оползни - РИА Новости, 10.11.2024
Землетрясения на Кубе вызвали оползни
Два мощных землетрясения на востоке Кубы привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач, населению пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T23:07
2024-11-10T23:07
2024-11-10T23:08
в мире
куба
мигель диас-канель бермудес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918169739_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_7623453c497f8894a37d99bd3ffe5f7b.jpg
МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Два мощных землетрясения на востоке Кубы привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач, населению пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма рекомендовано оставаться на открытых местах, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. "Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач. Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х. По данным местных сейсмологов, в воскресенье у побережья Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 6 и 6,7. Событие произошло в сейсмически активной зоне, на границе тектонических плит, к которой примыкает остров.
https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918169739_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4a5ef20238acde3f8001ce2821853d43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес
Землетрясения на Кубе вызвали оползни
Президент Кубы Бермудес: оползни после землетрясений повредили дома и ЛЭП
МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Два мощных землетрясения на востоке Кубы привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач, населению пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма рекомендовано оставаться на открытых местах, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач. Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х.
По данным местных сейсмологов, в воскресенье у побережья Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 6 и 6,7. Событие произошло в сейсмически активной зоне, на границе тектонических плит, к которой примыкает остров.