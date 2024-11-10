https://ria.ru/20241110/kuba-1982976115.html

Землетрясения на Кубе вызвали оползни

Землетрясения на Кубе вызвали оползни - РИА Новости, 10.11.2024

Землетрясения на Кубе вызвали оползни

Два мощных землетрясения на востоке Кубы привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач, населению пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T23:07

2024-11-10T23:07

2024-11-10T23:08

в мире

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мигель диас-канель бермудес

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МЕХИКО, 10 ноя - РИА Новости. Два мощных землетрясения на востоке Кубы привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередач, населению пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма рекомендовано оставаться на открытых местах, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. "Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач. Просим население этих территорий выходить на улицу и оставаться на открытых местах. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х. По данным местных сейсмологов, в воскресенье у побережья Кубы с разницей в час произошли толчки магнитудой 6 и 6,7. Событие произошло в сейсмически активной зоне, на границе тектонических плит, к которой примыкает остров.

https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html

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в мире, куба, мигель диас-канель бермудес