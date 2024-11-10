https://ria.ru/20241110/krym-1982911688.html

В Госдуме призвали Трампа признать российский статус Крыма

В Госдуме призвали Трампа признать российский статус Крыма - РИА Новости, 10.11.2024

В Госдуме призвали Трампа признать российский статус Крыма

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа признать российский статус... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:21

2024-11-10T11:21

2024-11-10T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав РФ регионов, чтобы заложить основы для перезагрузки российско-американских отношений. Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция - полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сделано от лица Трампа. "Началом честного диалога стало бы признание Трампом российского статуса Крыма, а также новых исторических территорий: Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России. Это было бы хорошим основанием для перезагрузки российско-американских отношений", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, режим Зеленского заинтересован в продолжении военного конфликта и кровопролитии, поэтому будет до последнего "дурачить" администрацию Трампа и откладывать под вымышленными предлогами начала переговорного мирного процесса. "США нужно сделать первый шаг навстречу установлению мира на Украине, Зеленский же на это не способен, иначе ему придется признать, что из-за его прихоти и предательства национальных интересов на верную смерть были отправлены сотни тысяч украинцев, а Украина получила миллионы искалеченных судеб и разруху", - сказал Шеремет. По его словам, американцам пора прекратить тратить свои средства и оружие на поддержку киевского режима и бесперспективную аферу, которую "заварил" на Украине нынешний президент США Джо Байден и его окружение. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241110/ssha-1982861228.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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