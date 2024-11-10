В Госдуме призвали Трампа признать российский статус Крыма
Депутат Госдумы Шеремет призвал Трампа признать российский статус Крыма
Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав РФ регионов, чтобы заложить основы для перезагрузки российско-американских отношений.
Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция - полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сделано от лица Трампа.
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"Началом честного диалога стало бы признание Трампом российского статуса Крыма, а также новых исторических территорий: Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России. Это было бы хорошим основанием для перезагрузки российско-американских отношений", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, режим Зеленского заинтересован в продолжении военного конфликта и кровопролитии, поэтому будет до последнего "дурачить" администрацию Трампа и откладывать под вымышленными предлогами начала переговорного мирного процесса.
"США нужно сделать первый шаг навстречу установлению мира на Украине, Зеленский же на это не способен, иначе ему придется признать, что из-за его прихоти и предательства национальных интересов на верную смерть были отправлены сотни тысяч украинцев, а Украина получила миллионы искалеченных судеб и разруху", - сказал Шеремет.
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По его словам, американцам пора прекратить тратить свои средства и оружие на поддержку киевского режима и бесперспективную аферу, которую "заварил" на Украине нынешний президент США Джо Байден и его окружение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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