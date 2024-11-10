Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 10.11.2024 (обновлено: 16:15 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/krym-1982897812.html
В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова
В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова - РИА Новости, 10.11.2024
В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал смелым признанием слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:49
2024-11-10T16:15
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
заур смирнов
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949319851_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_b441f1a76dcad0eeb5b99e0c85d1f8fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости/Прайм. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал смелым признанием слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению полуострова в состав Украины. Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция, ибо полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сказано от лица Трампа. "Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры", — сказал Смирнов РИА Новости. При этом, по его словам, коллективный Запад во главе с США будет прежде всего максимально отстаивать свои геополитические и экономические интересы, в том числе жертвуя Украиной. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982880528.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949319851_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4c12cd15136c2400159ed1756fc4de9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, заур смирнов, владимир путин, оон, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Заур Смирнов, Владимир Путин, ООН, Выборы президента США — 2024
В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова

Смирнов дал оценку словам советника Трампа об отказе возвращать Крым Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости/Прайм. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал смелым признанием слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению полуострова в состав Украины.
Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция, ибо полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сказано от лица Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине
9 ноября, 11:40
"Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры", — сказал Смирнов РИА Новости.
При этом, по его словам, коллективный Запад во главе с США будет прежде всего максимально отстаивать свои геополитические и экономические интересы, в том числе жертвуя Украиной.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме
9 ноября, 23:38
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампЗаур СмирновВладимир ПутинООНВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала