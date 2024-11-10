https://ria.ru/20241110/krym-1982897812.html

В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова

В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова - РИА Новости, 10.11.2024

В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал смелым признанием слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:49

2024-11-10T07:49

2024-11-10T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости/Прайм. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал смелым признанием слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению полуострова в состав Украины. Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации победившего на президентских выборах Дональда Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция, ибо полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сказано от лица Трампа. "Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры", — сказал Смирнов РИА Новости. При этом, по его словам, коллективный Запад во главе с США будет прежде всего максимально отстаивать свои геополитические и экономические интересы, в том числе жертвуя Украиной. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html

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