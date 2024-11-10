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В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:38 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/kiev-1982886098.html
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T01:38
2024-11-10T01:38
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Пятый". "В Киеве было слышно взрыв", - говорится в Telegram-канале "Пятого". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 22.54 мск субботы, в Киеве сигналы воздушной тревоги звучат с 23.07 мск субботы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241110/poroshenko-1982885954.html
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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Пятый": в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Пятый".
"В Киеве было слышно взрыв", - говорится в Telegram-канале "Пятого".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киевской области объявлена с 22.54 мск субботы, в Киеве сигналы воздушной тревоги звучат с 23.07 мск субботы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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