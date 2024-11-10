https://ria.ru/20241110/khimki-1982915752.html

Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником

Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2024

Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником, а также вручил благодарственные... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:59

2024-11-10T11:59

2024-11-10T11:59

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником, а также вручил благодарственные письма и награды за добросовестное выполнение служебных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."В системе ОВД в Химках трудятся решительные люди с твердым характером. Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города", — цитирует пресс-служба Волошина.Отметил работу сотрудников также председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Всего благодарности и награды получили почти 70 человек."Наша главная цель — соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!" — отметил начальник УМВД России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.Кроме того, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел в Химках прошли десятки патриотических мероприятий. Участие в которых приняли сотни жителей округа.

https://ria.ru/20241110/prazdnik-1982595021.html

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий волошин (глава городского округа химки), министерство внутренних дел рф (мвд россии), химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)