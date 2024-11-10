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Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2024
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11:59 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/khimki-1982915752.html
Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником
Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2024
Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником, а также вручил благодарственные... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:59
2024-11-10T11:59
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником, а также вручил благодарственные письма и награды за добросовестное выполнение служебных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."В системе ОВД в Химках трудятся решительные люди с твердым характером. Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города", — цитирует пресс-служба Волошина.Отметил работу сотрудников также председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Всего благодарности и награды получили почти 70 человек."Наша главная цель — соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!" — отметил начальник УМВД России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.Кроме того, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел в Химках прошли десятки патриотических мероприятий. Участие в которых приняли сотни жителей округа.
https://ria.ru/20241110/prazdnik-1982595021.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
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дмитрий волошин (глава городского округа химки), министерство внутренних дел рф (мвд россии), химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)

Волошин поздравил сотрудников полиции Химок с профессиональным праздником

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников Химкинского УМВД России с профессиональным праздником, а также вручил благодарственные письма и награды за добросовестное выполнение служебных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"В системе ОВД в Химках трудятся решительные люди с твердым характером. Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города", — цитирует пресс-служба Волошина.
Отметил работу сотрудников также председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Всего благодарности и награды получили почти 70 человек.
"Наша главная цель — соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!" — отметил начальник УМВД России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.
Кроме того, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел в Химках прошли десятки патриотических мероприятий. Участие в которых приняли сотни жителей округа.
Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
День сотрудника органов внутренних дел в России
Вчера, 01:35
 
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
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