https://ria.ru/20241110/katar-1982927996.html
МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС
МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2024
МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС
Катар пытался помочь переговорам Израиля и палестинского движения ХАМАС, но, видимо "надежды мало" и чувствуется "определенное разочарование", заявил замглавы... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:31
2024-11-10T14:31
2024-11-10T14:31
в мире
катар
михаил богданов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Катар пытался помочь переговорам Израиля и палестинского движения ХАМАС, но, видимо "надежды мало" и чувствуется "определенное разочарование", заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. "Видимо надежды мало, люди они понимающие, знающие, с самого начала они пытались помочь, но чувствуется, что есть определенное разочарование", - сказал Богданов журналистам. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар отказался от роли ключевого посредника на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и предупредил ХАМАС, что его политбюро в Дохе "больше не служит своей цели" после того, как стороны конфликта на недавних переговорах в Дохе так и не смогли прийти к соглашению о временном перемирии в секторе Газа и освобождении нескольких израильских заложников в обмен на заключенных палестинцев. При этом, по информации источника агентства, Катар заявил, что может вернуться к посредничеству, если стороны проявят настоящую заинтересованность в ведении переговоров. Позднее источник в руководстве движения ХАМАС сообщил РИА Новости, что политбюро не получало от властей Катара распоряжения о необходимости покинуть страну.
https://ria.ru/20241110/konflikt-1915630213.html
катар
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина
В мире, Катар, Михаил Богданов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина
МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС
Богданов: Катар пытался помочь переговорам Израиля и ХАМАС, но надежды мало
СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Катар пытался помочь переговорам Израиля и палестинского движения ХАМАС, но, видимо "надежды мало" и чувствуется "определенное разочарование", заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«
"Видимо надежды мало, люди они понимающие, знающие, с самого начала они пытались помочь, но чувствуется, что есть определенное разочарование", - сказал Богданов журналистам.
В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар отказался от роли ключевого посредника на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и предупредил ХАМАС, что его политбюро в Дохе "больше не служит своей цели" после того, как стороны конфликта на недавних переговорах в Дохе так и не смогли прийти к соглашению о временном перемирии в секторе Газа и освобождении нескольких израильских заложников в обмен на заключенных палестинцев. При этом, по информации источника агентства, Катар заявил, что может вернуться к посредничеству, если стороны проявят настоящую заинтересованность в ведении переговоров.
Позднее источник в руководстве движения ХАМАС сообщил РИА Новости, что политбюро не получало от властей Катара распоряжения о необходимости покинуть страну.