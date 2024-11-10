https://ria.ru/20241110/katar-1982927996.html

МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС

МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2024

МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС

Катар пытался помочь переговорам Израиля и палестинского движения ХАМАС, но, видимо "надежды мало" и чувствуется "определенное разочарование", заявил замглавы... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:31

2024-11-10T14:31

2024-11-10T14:31

в мире

катар

михаил богданов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Катар пытался помочь переговорам Израиля и палестинского движения ХАМАС, но, видимо "надежды мало" и чувствуется "определенное разочарование", заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. "Видимо надежды мало, люди они понимающие, знающие, с самого начала они пытались помочь, но чувствуется, что есть определенное разочарование", - сказал Богданов журналистам. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар отказался от роли ключевого посредника на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и предупредил ХАМАС, что его политбюро в Дохе "больше не служит своей цели" после того, как стороны конфликта на недавних переговорах в Дохе так и не смогли прийти к соглашению о временном перемирии в секторе Газа и освобождении нескольких израильских заложников в обмен на заключенных палестинцев. При этом, по информации источника агентства, Катар заявил, что может вернуться к посредничеству, если стороны проявят настоящую заинтересованность в ведении переговоров. Позднее источник в руководстве движения ХАМАС сообщил РИА Новости, что политбюро не получало от властей Катара распоряжения о необходимости покинуть страну.

https://ria.ru/20241110/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, катар, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина