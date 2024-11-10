https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html

Глава Карелии обратится в СК из-за оскорбительных шуток актрисы

Глава Карелии обратится в СК из-за оскорбительных шуток актрисы - РИА Новости, 10.11.2024

Глава Карелии обратится в СК из-за оскорбительных шуток актрисы

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение в следственное управление СК РФ по региону о проведении проверки после оскорбительных шуток,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T22:56

2024-11-10T22:56

2024-11-10T22:56

россия

петрозаводск

республика карелия

артур парфенчиков

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение в следственное управление СК РФ по региону о проведении проверки после оскорбительных шуток, которые позволила себе на одном из федеральных шоу актриса из Петрозаводска Валерия Ломакина, изображавшая карельскую речь. "Неприятно поражен выступлением актрисы театра "Творческая мастерская" Валерии Ломакиной на одном из федеральных шоу, в котором комики пытаются рассмешить жюри. Актриса из Петрозаводска позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков отметил, что неуместные шутки очень задели жителей Карелии. Он сообщил, что получил огромное количество возмущенных откликов от земляков. "Назвать - даже в шутку - звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык - атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу - носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре... На нём говорили и говорят многие мои земляки, друзья. Он близкий и родной для нас. Мы бережём этот язык, собираем и храним богатое наследие сильного и мудрого карельского народа - лирические песни, стихи, замечательные сказки, всемирно известные руны", - написал глава Карелии. Он сообщил, что намерен обратиться в СК, а также поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку по факту случившегося. "Готовлю обращение в следственное управление Следственного комитета по Республике Карелия о проведении процессуальной проверки на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, поручаю министерству культуры Карелии провести служебную проверку по факту случившегося. Также готовлю обращение в адрес проекта "Битва за время", чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления", - написал Парфенчиков.

https://ria.ru/20241101/mvf-1981386846.html

https://ria.ru/20241105/ovtsa-1981967303.html

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россия, петрозаводск, республика карелия, артур парфенчиков, следственный комитет россии (ск рф), общество