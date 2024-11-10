https://ria.ru/20241110/kanada-1982892615.html

В Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом

В Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом - РИА Новости, 10.11.2024

В Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом

Предполагаемый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5 впервые зафиксирован в Канаде, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T05:16

2024-11-10T05:16

2024-11-10T05:16

здоровье - общество

британская колумбия

канада

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Предполагаемый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5 впервые зафиксирован в Канаде, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства Британской Колумбии. "Человек в Британской Колумбии, предположительно, получил положительный результат теста на птичий грипп, вызванный вирусом гриппа H5. Это первый в Британской Колумбии случай обнаружения птичьего гриппа, вызванного вирусом H5. Это также первое обнаружение предполагаемого случая заболевания человека птичьим гриппом H5 в Канаде", - говорится в заявлении канадской провинции. Отмечается, что заболевший - подросток, он получает необходимое лечение. Источник заражения и лица, с которыми контактировал заболевший, пока выясняются. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

британская колумбия

канада

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здоровье - общество, британская колумбия, канада