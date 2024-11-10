https://ria.ru/20241110/jurist-1982887561.html
Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки
Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки - РИА Новости, 10.11.2024
Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки
Выезд на встречную полосу движения на широких дорогах с очевидным числом полос движения, даже если разметка незаметна под снегом, может грозить водителям... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T02:20
2024-11-10T02:20
2024-11-10T02:20
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Выезд на встречную полосу движения на широких дорогах с очевидным числом полос движения, даже если разметка незаметна под снегом, может грозить водителям штрафом в размере 5 тысяч рублей либо лишением права управления транспортом на срок до полугода, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Зимой водители часто сталкиваются с ситуацией, когда дорожная разметка становится неразличимой из-за снежного покрова. Это обстоятельство поднимает ряд важных правовых вопросов, касающихся ответственности владельцев автомобилей за предполагаемые нарушения правил дорожного движения (ПДД), отметил Адамс. "В частности, на широких дорогах с очевидным количеством полос движения даже при отсутствии видимой разметки водитель может быть привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция данной статьи предусматривает либо административный штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев", - рассказал юрист. Однако Адамс обратил внимание, что подобный исход представляет собой скорее исключение из правил, и обычно привлечение автомобилистов к административной ответственности за несоблюдение разметки под снегом неправомерно. "Согласно действующему законодательству, при отсутствии возможности идентифицировать дорожную разметку по причине неблагоприятных погодных условий, в частности снегопада, привлечение водителя к административной ответственности является неправомерным. Данная позиция основывается на фундаментальном принципе права - отсутствии вины в действиях лица при объективной невозможности соблюдения установленных правил", - отметил юрист. Адамс напомнил, что согласно пункту 4.3 национального стандарта РФ "Технические средства организации дорожного движения" на участках дорог, где разметка трудноразличима из-за погодных условий, обязательна установка соответствующих дорожных знаков. Он подчеркнул, что при отсутствии дублирующих знаков в условиях неразличимой разметки ответственность водителя исключается. По его словам, в случае получения постановления о привлечении к ответственности за нарушение правил разметки в условиях снегопада водитель имеет право его обжаловать, при этом сбор доказательной базы владельцем машины имеет особое значение. Допустимыми доказательствами Адамс назвал записи с видеорегистратора, фотоматериалы состояния дороги, официальная справка из Гидрометцентра о погодных условиях, а также показания свидетелей. "Важно подчеркнуть, что если на материалах фото- и видеофиксации дорожная разметка всё же различима, оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности представляется нецелесообразным и бесперспективным", - уточнил юрист.
https://ria.ru/20241105/pdd-1981852310.html
https://ria.ru/20240611/prava-1952079704.html
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общество, авто, россия, гидрометцентр
Общество, Авто, Россия, Гидрометцентр
Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки
Юрист Адамс: выезд на встречку при отсутствии разметки грозит штрафом
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Выезд на встречную полосу движения на широких дорогах с очевидным числом полос движения, даже если разметка незаметна под снегом, может грозить водителям штрафом в размере 5 тысяч рублей либо лишением права управления транспортом на срок до полугода, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Зимой водители часто сталкиваются с ситуацией, когда дорожная разметка становится неразличимой из-за снежного покрова. Это обстоятельство поднимает ряд важных правовых вопросов, касающихся ответственности владельцев автомобилей за предполагаемые нарушения правил дорожного движения (ПДД), отметил Адамс.
"В частности, на широких дорогах с очевидным количеством полос движения даже при отсутствии видимой разметки водитель может быть привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ
(Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция данной статьи предусматривает либо административный штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев", - рассказал юрист.
Однако Адамс обратил внимание, что подобный исход представляет собой скорее исключение из правил, и обычно привлечение автомобилистов к административной ответственности за несоблюдение разметки под снегом неправомерно.
"Согласно действующему законодательству, при отсутствии возможности идентифицировать дорожную разметку по причине неблагоприятных погодных условий, в частности снегопада, привлечение водителя к административной ответственности является неправомерным. Данная позиция основывается на фундаментальном принципе права - отсутствии вины в действиях лица при объективной невозможности соблюдения установленных правил", - отметил юрист.
Адамс напомнил, что согласно пункту 4.3 национального стандарта РФ "Технические средства организации дорожного движения" на участках дорог, где разметка трудноразличима из-за погодных условий, обязательна установка соответствующих дорожных знаков. Он подчеркнул, что при отсутствии дублирующих знаков в условиях неразличимой разметки ответственность водителя исключается.
По его словам, в случае получения постановления о привлечении к ответственности за нарушение правил разметки в условиях снегопада водитель имеет право его обжаловать, при этом сбор доказательной базы владельцем машины имеет особое значение. Допустимыми доказательствами Адамс назвал записи с видеорегистратора, фотоматериалы состояния дороги, официальная справка из Гидрометцентра
о погодных условиях, а также показания свидетелей.
"Важно подчеркнуть, что если на материалах фото- и видеофиксации дорожная разметка всё же различима, оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности представляется нецелесообразным и бесперспективным", - уточнил юрист.