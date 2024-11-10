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Иран и Катар проведут переговоры о строительстве подводного тоннеля - РИА Новости, 10.11.2024
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16:38 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/iran-1982947033.html
Иран и Катар проведут переговоры о строительстве подводного тоннеля
Иран и Катар проведут переговоры о строительстве подводного тоннеля - РИА Новости, 10.11.2024
Иран и Катар проведут переговоры о строительстве подводного тоннеля
Иран отправит в Катар группу специалистов для проведения переговоров по поводу строительства транспортного тоннеля между двумя странами по дну Персидского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:38
2024-11-10T16:38
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ТЕГЕРАН, 9 ноя – РИА Новости. Иран отправит в Катар группу специалистов для проведения переговоров по поводу строительства транспортного тоннеля между двумя странами по дну Персидского залива, заявил вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с новым послом Катара в Тегеране Саадом бин Абдуллой Аль-Мухаммадом Аль-Шарифом. "Обе страны (желают реализации – ред.) этого большого плана, и Иран уже создал группу специалистов для проведения первичного исследования, которые будут направлены на переговоры в Доху в ближайшие недели", – передает слова вице-президента агентство ISNA. Ареф добавил, что Иран надеется на укрепление экономических, культурных и политических связей с Катаром и на сотрудничество во всех возможных областях. Усиление сотрудничества с Ираном станет для Катара хорошей возможностью для укрепления связей с такими международными организациями, как ШОС, Евразийский Союз, БРИКС и ОЭС, убежден вице-президент. По информации агентства, в случае реализации проекта тоннель между Ираном и Катаром станет самым длинным подводным транспортным тоннелем в мире.
https://ria.ru/20241109/iran-1982793203.html
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в мире, иран, катар, персидский залив, шос, евразийский союз, брикс
В мире, Иран, Катар, Персидский залив, ШОС, Евразийский Союз, БРИКС
Иран и Катар проведут переговоры о строительстве подводного тоннеля

Иран отправит специалистов в Катар для переговоров о создании подводного тоннеля

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 ноя – РИА Новости. Иран отправит в Катар группу специалистов для проведения переговоров по поводу строительства транспортного тоннеля между двумя странами по дну Персидского залива, заявил вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с новым послом Катара в Тегеране Саадом бин Абдуллой Аль-Мухаммадом Аль-Шарифом.
"Обе страны (желают реализации – ред.) этого большого плана, и Иран уже создал группу специалистов для проведения первичного исследования, которые будут направлены на переговоры в Доху в ближайшие недели", – передает слова вице-президента агентство ISNA.
Ареф добавил, что Иран надеется на укрепление экономических, культурных и политических связей с Катаром и на сотрудничество во всех возможных областях. Усиление сотрудничества с Ираном станет для Катара хорошей возможностью для укрепления связей с такими международными организациями, как ШОС, Евразийский Союз, БРИКС и ОЭС, убежден вице-президент.
По информации агентства, в случае реализации проекта тоннель между Ираном и Катаром станет самым длинным подводным транспортным тоннелем в мире.
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В миреИранКатарПерсидский заливШОСЕвразийский СоюзБРИКС
 
 
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