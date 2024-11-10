https://ria.ru/20241110/harkov-1982909409.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 10.11.2024

В Харькове прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела на севере Харькова, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:45

2024-11-10T10:45

2024-11-10T10:45

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела на севере Харькова, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.22 мск, в Харьковской и соседней Сумской областях Украины звучит воздушная тревога. "Взрывы в северной части Харькова", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

харьков

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