https://ria.ru/20241110/gosduma-1982930575.html

В Госдуме прокомментировали слова советника Трампа о возвращении Крыма

В Госдуме прокомментировали слова советника Трампа о возвращении Крыма - РИА Новости, 11.11.2024

В Госдуме прокомментировали слова советника Трампа о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника новоизбранного президента США Дональда... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-10T14:47

2024-11-10T14:47

2024-11-11T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины. Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при администрации Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция: полуостров для Украины потерян. По его словам, приоритетом США является "мир и прекращение кровопролития", он также призвал начать "честный диалог". В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя команды республиканца сообщило, что заявление Ланца не было сделано от лица Трампа. "Советник высказал то, о чем думают — а точнее уверены — все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе", — сказал Белик РИА Новости. При этом он считает, что, как бы ни заявляли о своих верноподданнических чувствах к новому президенту США европейские и украинские политики, Трамп будет делать все по-своему. "Не по нашему и не по европейскому желанию — только по принципу личных амбиций, ну и из чувства мести демократам, которые из него "ведро крови" выпили. Так что стоит ожидать пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий", — сказал депутат. По его словам, США выгоднее получить хотя бы часть Украины в свое распоряжение, чем брать на себя обузу в виде страны с нерешенными территориальными претензиями. "А на "украинский" статус Крыма Запад давно махнул рукой, но "стеснялся" сказать об этом открыто", — сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982880528.html

https://ria.ru/20241110/krym-1982897812.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий белик, республика крым, выборы президента сша — 2024