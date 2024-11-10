https://ria.ru/20241110/gosduma-1982889362.html

В Госдуме рассказали, как получить родовой сертификат

В Госдуме рассказали, как получить родовой сертификат - РИА Новости, 10.11.2024

В Госдуме рассказали, как получить родовой сертификат

В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T03:27

2024-11-10T03:27

2024-11-10T07:10

общество

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сертификат

беременность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "В нашей стране действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Отдельно хотелось бы сказать о "родовом сертификате". Государственное финансирование в рамках родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Первые 4000 рублей предназначены для женской консультации, где наблюдается беременная женщина, 6000 рублей - роддому, где на свет появится малыш, и оставшиеся 2000 рублей — детской поликлинике", — рассказала Фролова. Парламентарий подчеркнула, что родовой сертификат выдается медицинскими организациями в электронном виде и дает возможность женщинам получать еще более качественную медицинскую, правовую, психологическую и медико-социальную помощь во время беременности, родов и в течение трех месяцев в послеродовой период. Кроме того, в перечень медицинских услуг, предоставляемых по родовому сертификату, включено диспансерное наблюдение новорожденного в течение первого года жизни. "Для всех россиянок родовой сертификат оформляется совершенно бесплатно. Его выдают в женской консультации с 30-й недели беременности, если женщина ожидает одного малыша. В случае, когда будущая мама вынашивает двоих и более детей, сертификат выдается с 28-й недели. Если по каким-то причинам документ не получается оформить до родов, то его подготовят в роддоме, а при платных родах — в детской поликлинике, где будет наблюдаться малыш", — отметила Фролова. Она добавила, что для получения родового сертификата требуются паспорт, медицинский полис и СНИЛС, схема простая и очень действенная. По словам депутата, дополнительное государственное финансирование медицинских организаций способствует повышению качества оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20241110/gosduma-1982888345.html

https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html

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общество, россия, госдума рф, сертификат, беременность