https://ria.ru/20241110/gosduma-1982888345.html

В Госдуме предложили провести "лодочную амнистию" для владельцев эллингов

В Госдуме предложили провести "лодочную амнистию" для владельцев эллингов - РИА Новости, 10.11.2024

В Госдуме предложили провести "лодочную амнистию" для владельцев эллингов

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ") предложил провести "лодочную... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T02:49

2024-11-10T02:49

2024-11-10T02:49

общество

жилье

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ") предложил провести "лодочную амнистию" и дать владельцам помещений для хранения катеров (эллингов) возможность участия в различных программах легализации. Депутат рассказал, что в последние годы в России особую актуальность приобрел вопрос правового статуса специфических объектов недвижимости, например, эллингов - разных помещений или строений на берегу водоёмов для хранения и ремонта катеров, судов с оборудованием для их подъёма и спуска на воду. "В долгосрочной перспективе, конечно, владельцам такой недвижимости нужно дать возможность участия в различных программах легализации, например, законодательно предусмотреть "лодочную амнистию". В некоторых регионах разрабатываются специальные программы по решению проблем с такими проблемными объектами недвижимости, включая возможность их реконструкции или замены на современные комплексы с соблюдением всех норм. Но лучше, конечно, внедрить "лодочную амнистию" по всей стране", - сказал он РИА Новости. При этом депутат отметил важность того, чтобы эллинги использовались именно для хранения катеров и других плавательных средств, но не в качестве жилья для сдачи туристам. "Поэтому нужно дать нормативную возможность навести нормативный порядок вдоль побережья водоёмов. Потому что сейчас непонятно, как с ними быть, кто-то по "дачной амнистии" пытается оформить как таунхаус-эллинг, кто-то через "гаражную амнистию", не сообщая год постройки, эллинг иначе не оформить. То есть вопрос необходимо законодательно урегулировать должным образом", - добавил Гаврилов. Эллинги, изначально предназначенные для хранения и обслуживания водного транспорта, со временем превратились в объекты повышенного внимания надзорных органов. Причина кроется в массовом изменении их целевого назначения – многие владельцы переоборудовали технические помещения под жилые площади или коммерческие объекты, рассказал парламентарий. "Такая трансформация создала серьезную правовую коллизию, поскольку большинство эллингов расположено в водоохранных зонах, где капитальное строительство жилых объектов законодательно запрещено", - добавил Гаврилов. Депутат посоветовал владельцам водного транспорта, использующим эллинги по прямому назначению, привести всю документацию в соответствие с действующим законодательством.

https://ria.ru/20240506/shashlyk-1944158860.html

https://realty.ria.ru/20241015/khozpostroyki-1978125011.html

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общество, жилье, сергей гаврилов, госдума рф