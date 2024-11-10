https://ria.ru/20241110/gosdolg-1982978302.html

Минфин Белоруссии сообщил о планах по госдолгу на 2025 год

Минфин Белоруссии сообщил о планах по госдолгу на 2025 год - РИА Новости, 10.11.2024

Минфин Белоруссии сообщил о планах по госдолгу на 2025 год

Объем погашения государственного долга Белоруссии в 2025 году составит около 3 миллиардов долларов, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T23:56

2024-11-10T23:56

2024-11-10T23:56

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Объем погашения государственного долга Белоруссии в 2025 году составит около 3 миллиардов долларов, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов. "Суммы (госдолга на следующий год) немаленькие. Порядка 10 миллиардов белорусских рублей (около 3 миллиардов долларов) - это объем погашения государственного долга. Еще около 5 миллиардов белорусских рублей (около 1,5 миллиардов долларов) - это обслуживание. Будем работать над тем, чтобы каким-то образом рефинансировать как на внутреннем рынке, так и на внешнем", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье. Он рассказал, в том числе, о работе с российскими партнерами. "Где-то поработаем и с нашими российскими коллегами. Плановые цифры по привлечению, которые по ранее достигнутым соглашениям у нас имеются, это около 1 миллиарда белорусских рублей (около 300 миллионов долларов) в эквиваленте. Есть понимание, что это за суммы", - подчеркнул министр. Он также пояснил, что часть погашенного долга вернется в бюджет от реального сектора экономики. "Мы около 300 миллионов долларов в эквиваленте привлечем на внутреннем рынке... Но надо не забывать, что часть долга - это то, что мы переуступали, финансировали отдельные проекты, например, АЭС. И эти средства будут нам возвращаться от реального сектора экономики. Мы ожидаем, что придет не менее 0,5 миллиарда долларов возврата от тех проектов, которые были реализованы ранее", - сказал Селиверстов. Отвечая на вопрос о внешних кредитных программах в 2025 году, министр отметил, что будут продолжены так называемые интеграционные импортозамещающие проекты с РФ. Селиверстов добавил, что в рамках сотрудничества с Китаем продолжится привлечение ресурсов на реализацию проектов в рамках развития китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в частности, его инфраструктуры.

https://ria.ru/20241107/belorussiya-1982436084.html

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экономика, белоруссия, россия, китай, в мире