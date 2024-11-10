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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982960037.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 10.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:55
2024-11-10T18:55
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский и посёлка шахты имени Ю. А. Гагарина. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982884931.html
горловка
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до четырех

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский и посёлка шахты имени Ю. А. Гагарина.
"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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