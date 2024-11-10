https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982960037.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 10.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:55
2024-11-10T18:55
2024-11-10T18:55
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский и посёлка шахты имени Ю. А. Гагарина. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982884931.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до четырех