https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982960037.html

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 10.11.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:55

2024-11-10T18:55

2024-11-10T18:55

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский и посёлка шахты имени Ю. А. Гагарина. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982884931.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия