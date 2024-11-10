https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982935187.html

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух - РИА Новости, 10.11.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:55

2024-11-10T15:55

2024-11-10T15:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

иван приходько

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg

ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Ю. А. Гагарина ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал, что мирный житель получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский в Горловке в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, происшествия