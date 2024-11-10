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Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух - РИА Новости, 10.11.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух
Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:55
2024-11-10T15:55
2024-11-10T15:55
специальная военная операция на украине
горловка
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гольмовский
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происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке шахты имени Ю. А. Гагарина ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал, что мирный житель получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский в Горловке в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Иван Приходько, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до двух
Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель