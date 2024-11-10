https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982884931.html

При обстреле Горловки пострадал беженец из Дзержинска

При обстреле Горловки пострадал беженец из Дзержинска - РИА Новости, 10.11.2024

При обстреле Горловки пострадал беженец из Дзержинска

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по центру Горловки, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом пострадал беженец,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T01:24

2024-11-10T01:24

2024-11-10T02:44

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ГОРЛОВКА (ДНР), 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по центру Горловки, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом пострадал беженец, переселившийся из Дзержинска (украинское название Торецк), рассказала очевидец происшествия. "Они — беженцы с Дзержинска, и парень получил ранение, я вызывала скорую, его забирали. Был ранен сын, его мать тут так кричала: "Вызовите скорую, помогите". Я и вызвала скорую. Она быстро приехала, очень быстро", — рассказала журналистам Светлана. Как передает корреспондент РИА Новости, судя по попаданиям осколков и следам крови, мужчина лежал на кровати в момент взрыва снаряда. Множество осколков разлетелись по комнате, в результате чего он получил серьезные ранения. Кроме того, различные повреждения получили около 20 квартир. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ восемь раз обстреляли территорию республики, выпустив 24 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241108/pushilin-1982768324.html

https://ria.ru/20241109/gorlovka-1982844720.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол