https://ria.ru/20241110/glava-1982890549.html

В Судане заявили, что глава Суверенного совета может посетить Россию

В Судане заявили, что глава Суверенного совета может посетить Россию - РИА Новости, 10.11.2024

В Судане заявили, что глава Суверенного совета может посетить Россию

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан может посетить Россию, точных дат пока нет, но эта тема обсуждалась с российской стороной, заявил РИА... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T04:08

2024-11-10T04:08

2024-11-10T04:08

судан

россия

сочи

абдель фаттах аль-бурхан

михаил богданов

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан может посетить Россию, точных дат пока нет, но эта тема обсуждалась с российской стороной, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. "Да, ожидается (визит – ред.). У нас нет даты", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он добавил, что тема визита обсуждалась на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241110/rossija-1982887211.html

судан

россия

сочи

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судан, россия, сочи, абдель фаттах аль-бурхан, михаил богданов