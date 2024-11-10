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В Судане заявили, что глава Суверенного совета может посетить Россию
В Судане заявили, что глава Суверенного совета может посетить Россию - РИА Новости, 10.11.2024
В Судане заявили, что глава Суверенного совета может посетить Россию
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан может посетить Россию, точных дат пока нет, но эта тема обсуждалась с российской стороной, заявил РИА... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T04:08
2024-11-10T04:08
2024-11-10T04:08
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абдель фаттах аль-бурхан
михаил богданов
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан может посетить Россию, точных дат пока нет, но эта тема обсуждалась с российской стороной, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. "Да, ожидается (визит – ред.). У нас нет даты", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он добавил, что тема визита обсуждалась на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241110/rossija-1982887211.html
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судан, россия, сочи, абдель фаттах аль-бурхан, михаил богданов
Судан, Россия, Сочи, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Михаил Богданов
В Судане заявили, что глава Суверенного совета может посетить Россию
Замглавы МИД Судана Аль-Хадж: глава Суверенного совета может посетить Россию