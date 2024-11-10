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Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ - РИА Новости, 10.11.2024
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15:55 10.11.2024 (обновлено: 16:20 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/germaniya-1982935336.html
Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ
Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ - РИА Новости, 10.11.2024
Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ
Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как единственно... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:55
2024-11-10T16:20
в мире
германия
бавария
маркус зедер
олаф шольц
кристиан линднер
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как единственно возможного партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве при условии "отсутствия" канцлера ФРГ Олафа Шольца, об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Издание Bild ранее сообщало, что Зёдер категорически отклонил возможность коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных". "Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - сказал Зёдер. Согласно опросу, проведенному в начале ноября институтом INSA для издания Bild, на данный момент потенциальный альянс ХДС/ХСС и СДПГ не набирает необходимых 50% для формирования правящей коалиции. По данным опроса, блок ХДС/ХСС получил поддержку 32% жителей ФРГ, тогда как рейтинг поддержки Социально-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца составил лишь 15%. Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.
https://ria.ru/20241110/koalitsiya-1982934629.html
https://ria.ru/20241110/germaniya-1982928921.html
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в мире, германия, бавария, маркус зедер, олаф шольц, кристиан линднер, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии
В мире, Германия, Бавария, Маркус Зедер, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии
Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ

Глава ХСС Зедер считает СДПГ возможным партнером коалиции только без Шольца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава ХСС, премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
Глава ХСС, премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава ХСС, премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как единственно возможного партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве при условии "отсутствия" канцлера ФРГ Олафа Шольца, об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
Издание Bild ранее сообщало, что Зёдер категорически отклонил возможность коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных".
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Экс-глава Минфина Германии оценил шансы воссоздать коалицию после выборов
Вчера, 15:46
"Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - сказал Зёдер.
Согласно опросу, проведенному в начале ноября институтом INSA для издания Bild, на данный момент потенциальный альянс ХДС/ХСС и СДПГ не набирает необходимых 50% для формирования правящей коалиции. По данным опроса, блок ХДС/ХСС получил поддержку 32% жителей ФРГ, тогда как рейтинг поддержки Социально-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца составил лишь 15%.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Опрос показал отношение немцев к досрочным выборам
Вчера, 14:34
Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.
В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Премьер Баварии назвал выдвижение Хабека на пост канцлера насмешкой
9 ноября, 15:19
 
В миреГерманияБаварияМаркус ЗедерОлаф ШольцКристиан ЛинднерХДС/ХСССоциал-демократическая партия Германии
 
 
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