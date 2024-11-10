Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ
Глава ХСС Зедер считает СДПГ возможным партнером коалиции только без Шольца
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава ХСС, премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
Глава ХСС, премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как единственно возможного партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве при условии "отсутствия" канцлера ФРГ Олафа Шольца, об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
Издание Bild ранее сообщало, что Зёдер категорически отклонил возможность коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных".
"Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - сказал Зёдер.
Согласно опросу, проведенному в начале ноября институтом INSA для издания Bild, на данный момент потенциальный альянс ХДС/ХСС и СДПГ не набирает необходимых 50% для формирования правящей коалиции. По данным опроса, блок ХДС/ХСС получил поддержку 32% жителей ФРГ, тогда как рейтинг поддержки Социально-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца составил лишь 15%.
Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.
В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.