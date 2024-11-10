https://ria.ru/20241110/germaniya-1982935336.html

Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ

Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ - РИА Новости, 10.11.2024

Глава ХСС назвал условие для создания коалиции с СДПГ

Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как единственно... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:55

2024-11-10T15:55

2024-11-10T16:20

в мире

германия

бавария

маркус зедер

олаф шольц

кристиан линднер

хдс/хсс

социал-демократическая партия германии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер рассматривает Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) как единственно возможного партнера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем коалиционном правительстве при условии "отсутствия" канцлера ФРГ Олафа Шольца, об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Издание Bild ранее сообщало, что Зёдер категорически отклонил возможность коалиционного сотрудничества оппозиционного блока ХДС/ХСС с партией "Зелёных". "Единственный на данный момент реальный шанс - это СДПГ без Олафа Шольца", - сказал Зёдер. Согласно опросу, проведенному в начале ноября институтом INSA для издания Bild, на данный момент потенциальный альянс ХДС/ХСС и СДПГ не набирает необходимых 50% для формирования правящей коалиции. По данным опроса, блок ХДС/ХСС получил поддержку 32% жителей ФРГ, тогда как рейтинг поддержки Социально-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца составил лишь 15%. Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.

https://ria.ru/20241110/koalitsiya-1982934629.html

https://ria.ru/20241110/germaniya-1982928921.html

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в мире, германия, бавария, маркус зедер, олаф шольц, кристиан линднер, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии