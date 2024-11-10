https://ria.ru/20241110/frg-1982893104.html

"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ

"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ - РИА Новости, 10.11.2024

"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ

Конфликт на Украине стал источником внутренних проблем в Германии — немецкая промышленная экономика разваливается на глазах, заявил британский эксперт Александр РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:10

2024-11-10T06:10

2024-11-10T06:10

в мире

германия

украина

олаф шольц

кристиан линднер

сво

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине стал источником внутренних проблем в Германии — немецкая промышленная экономика разваливается на глазах, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. В бюджете страны огромная дыра, ФРГ просто не в состоянии выделать Киеву кредиты, даже ракеты "Таурус" вместо денег не решат вопрос, потому что канцлер Олаф Шольц запретил их передавать. "Это пример того, как украинский вопрос стал ключевым пунктом разногласий в немецкой политике <...> Это будет и дальше продолжаться, поскольку Украина является источником проблемы", — выразил мнение эксперт.По его словам, с начала Специальной военной операции Германия столкнулась с рядом трудностей в экономике, энергетике и внешней политике, из-за чего немецкая промышленность переживает тяжелые времена."Германия находится в кризисе, поскольку без дешевого российского газа и российского рынка, без хороших отношений с Китаем <...> немецкая промышленность разваливается", — добавил он.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета).

https://ria.ru/20241110/otstavka-1982890071.html

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, сво