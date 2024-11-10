Рейтинг@Mail.ru
"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/frg-1982893104.html
"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ
"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ - РИА Новости, 10.11.2024
"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ
Конфликт на Украине стал источником внутренних проблем в Германии — немецкая промышленная экономика разваливается на глазах, заявил британский эксперт Александр РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T06:10
2024-11-10T06:10
в мире
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине стал источником внутренних проблем в Германии — немецкая промышленная экономика разваливается на глазах, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. В бюджете страны огромная дыра, ФРГ просто не в состоянии выделать Киеву кредиты, даже ракеты "Таурус" вместо денег не решат вопрос, потому что канцлер Олаф Шольц запретил их передавать. "Это пример того, как украинский вопрос стал ключевым пунктом разногласий в немецкой политике &lt;...&gt; Это будет и дальше продолжаться, поскольку Украина является источником проблемы", — выразил мнение эксперт.По его словам, с начала Специальной военной операции Германия столкнулась с рядом трудностей в экономике, энергетике и внешней политике, из-за чего немецкая промышленность переживает тяжелые времена."Германия находится в кризисе, поскольку без дешевого российского газа и российского рынка, без хороших отношений с Китаем &lt;...&gt; немецкая промышленность разваливается", — добавил он.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета).
https://ria.ru/20241110/otstavka-1982890071.html
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982884754.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, сво
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, СВО
"Она развалится". В Британии сделали неожиданное заявление о кризисе в ФРГ

Меркурис: источником всех проблем в Германии стал украинский кризис

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине
Флаги на здании бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине стал источником внутренних проблем в Германии — немецкая промышленная экономика разваливается на глазах, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. В бюджете страны огромная дыра, ФРГ просто не в состоянии выделать Киеву кредиты, даже ракеты "Таурус" вместо денег не решат вопрос, потому что канцлер Олаф Шольц запретил их передавать.
"Это пример того, как украинский вопрос стал ключевым пунктом разногласий в немецкой политике <...> Это будет и дальше продолжаться, поскольку Украина является источником проблемы", — выразил мнение эксперт.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Немецкий политик ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой
Вчера, 04:20
По его словам, с начала Специальной военной операции Германия столкнулась с рядом трудностей в экономике, энергетике и внешней политике, из-за чего немецкая промышленность переживает тяжелые времена.
«
"Германия находится в кризисе, поскольку без дешевого российского газа и российского рынка, без хороших отношений с Китаем <...> немецкая промышленность разваливается", — добавил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Не хочу". В Киеве возмутились выходкой Зеленского в день триумфа Трампа
Вчера, 01:50
 
В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала