https://ria.ru/20241110/enterovirusy-1982935707.html

В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами

В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами - РИА Новости, 10.11.2024

В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами

В Вологодской области отмечается незначительный подъем заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами, к ним относится и вирус Коксаки, который... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:01

2024-11-10T16:01

2024-11-10T16:01

общество

вологодская область

россия

турция

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Вологодской области отмечается незначительный подъем заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами, к ним относится и вирус Коксаки, который регистрируется ежегодно, сообщил региональный департамент здравоохранения. "В телеграм-каналах появилась информация о том, что "вирус Коксаки дошел до Вологды". В действительности, на территории региона в текущем году отмечается незначительный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов, регистрируется ежегодно", - сообщает департамент на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что чаще всего энтеровирусом поражаются дети дошкольного возраста, взрослые болеют реже. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается. При этом она отметила, что подъем заболеваемости Роспотребнадзор регистрировал и готовился к нему, так как он имеет периодический характер. Такой подъем был в 2017 году, он в значительной части ассоциировался и с завозами из Турции. В этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы. Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.

https://ria.ru/20241106/orvi-1982237972.html

вологодская область

россия

турция

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общество, вологодская область, россия, турция, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)