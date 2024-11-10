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В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами - РИА Новости, 10.11.2024
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16:01 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/enterovirusy-1982935707.html
В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами
В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами - РИА Новости, 10.11.2024
В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами
В Вологодской области отмечается незначительный подъем заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами, к ним относится и вирус Коксаки, который... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:01
2024-11-10T16:01
общество
вологодская область
россия
турция
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Вологодской области отмечается незначительный подъем заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами, к ним относится и вирус Коксаки, который регистрируется ежегодно, сообщил региональный департамент здравоохранения. "В телеграм-каналах появилась информация о том, что "вирус Коксаки дошел до Вологды". В действительности, на территории региона в текущем году отмечается незначительный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов, регистрируется ежегодно", - сообщает департамент на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что чаще всего энтеровирусом поражаются дети дошкольного возраста, взрослые болеют реже. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается. При этом она отметила, что подъем заболеваемости Роспотребнадзор регистрировал и готовился к нему, так как он имеет периодический характер. Такой подъем был в 2017 году, он в значительной части ассоциировался и с завозами из Турции. В этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы. Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
https://ria.ru/20241106/orvi-1982237972.html
вологодская область
россия
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общество, вологодская область, россия, турция, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Вологодская область, Россия, Турция, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Вологодской области выросла заболеваемость энтеровирусами

Депздрав Вологодской области: заболеваемость энтеровирусами несколько выросла

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Вологодской области отмечается незначительный подъем заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами, к ним относится и вирус Коксаки, который регистрируется ежегодно, сообщил региональный департамент здравоохранения.
"В телеграм-каналах появилась информация о том, что "вирус Коксаки дошел до Вологды". В действительности, на территории региона в текущем году отмечается незначительный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов, регистрируется ежегодно", - сообщает департамент на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что чаще всего энтеровирусом поражаются дети дошкольного возраста, взрослые болеют реже.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается. При этом она отметила, что подъем заболеваемости Роспотребнадзор регистрировал и готовился к нему, так как он имеет периодический характер. Такой подъем был в 2017 году, он в значительной части ассоциировался и с завозами из Турции. В этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
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ОбществоВологодская областьРоссияТурцияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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