https://ria.ru/20241110/efiopiya-1982972804.html

Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка"

Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.11.2024

Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка"

МИД Эфиопии заявил, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка в Сочи поспособствует реализации плана развития африканского континента РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T22:14

2024-11-10T22:14

2024-11-10T22:43

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. МИД Эфиопии заявил, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка в Сочи поспособствует реализации плана развития африканского континента до 2063 года, передает вещательная компания FBC со ссылкой на министра иностранных дел Эфиопии Гедиона Тимотевоса. "Повестка дня 2063" Африканского союза представляет собой набор инициатив, предложенных и реализуемых Африканским союзом. Принятый в январе 2015 года документ содержит общие стратегические рамки инклюзивного роста и устойчивого развития стран Африки. "Министр иностранных дел Гедион отметил давние исторические связи между Россией и Африкой, подчеркнув важность использования Форума партнерства Россия-Африка в качестве платформы для содействия (реализации - ред.) целей "Повестки дня 2063" Африканского союза ", - говорится в материале FBC. Кроме того, министр подчеркнул важность укрепления экономического сотрудничества между Россией и Африкой, в частности в области прямых иностранных инвестиций и торговли, а также заявил о необходимости расширения сотрудничества в области развития науки и технологий. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241110/afrika-1982955949.html

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