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Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.11.2024
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22:14 10.11.2024 (обновлено: 22:43 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/efiopiya-1982972804.html
Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка"
Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.11.2024
Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка"
МИД Эфиопии заявил, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка в Сочи поспособствует реализации плана развития африканского континента РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T22:14
2024-11-10T22:43
африка
эфиопия
россия
африканский союз
форум "россия — африка"
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. МИД Эфиопии заявил, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка в Сочи поспособствует реализации плана развития африканского континента до 2063 года, передает вещательная компания FBC со ссылкой на министра иностранных дел Эфиопии Гедиона Тимотевоса. "Повестка дня 2063" Африканского союза представляет собой набор инициатив, предложенных и реализуемых Африканским союзом. Принятый в январе 2015 года документ содержит общие стратегические рамки инклюзивного роста и устойчивого развития стран Африки. "Министр иностранных дел Гедион отметил давние исторические связи между Россией и Африкой, подчеркнув важность использования Форума партнерства Россия-Африка в качестве платформы для содействия (реализации - ред.) целей "Повестки дня 2063" Африканского союза ", - говорится в материале FBC. Кроме того, министр подчеркнул важность укрепления экономического сотрудничества между Россией и Африкой, в частности в области прямых иностранных инвестиций и торговли, а также заявил о необходимости расширения сотрудничества в области развития науки и технологий. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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африка, эфиопия, россия, африканский союз, форум "россия — африка", в мире
Африка, Эфиопия, Россия, Африканский союз, Форум "Россия — Африка", В мире
Глава МИД Эфиопии высоко оценил форум "Россия — Африка"

МИД Эфиопии: форум "Россия — Африка" помогает развитию африканского континента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФорум "Россия - Африка" в Сочи
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Форум "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. МИД Эфиопии заявил, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка в Сочи поспособствует реализации плана развития африканского континента до 2063 года, передает вещательная компания FBC со ссылкой на министра иностранных дел Эфиопии Гедиона Тимотевоса.
"Повестка дня 2063" Африканского союза представляет собой набор инициатив, предложенных и реализуемых Африканским союзом. Принятый в январе 2015 года документ содержит общие стратегические рамки инклюзивного роста и устойчивого развития стран Африки.
"Министр иностранных дел Гедион отметил давние исторические связи между Россией и Африкой, подчеркнув важность использования Форума партнерства Россия-Африка в качестве платформы для содействия (реализации - ред.) целей "Повестки дня 2063" Африканского союза ", - говорится в материале FBC.
Кроме того, министр подчеркнул важность укрепления экономического сотрудничества между Россией и Африкой, в частности в области прямых иностранных инвестиций и торговли, а также заявил о необходимости расширения сотрудничества в области развития науки и технологий.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Африканский союз выразил надежду на помощь России
Вчера, 18:06
 
АфрикаЭфиопияРоссияАфриканский союзФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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