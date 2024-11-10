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В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек - РИА Новости, 10.11.2024
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18:16 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/dtp-1982956562.html
В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек
В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек - РИА Новости, 10.11.2024
В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек
В ходе столкновения легковушки с автобусом в подмосковном Домодедово водитель машины погиб, два пассажира ранены, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:16
2024-11-10T18:16
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В ходе столкновения легковушки с автобусом в подмосковном Домодедово водитель машины погиб, два пассажира ранены, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По данным ведомства, в воскресенье около 14.50 в микрорайоне Авиационный на пересечении улицы Ильюшина и проспекта Академика Туполева произошло ДТП. По предварительной информации главка, мужчина 1984 года рождения управляя легковым автомобилем, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом. "В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Два его пассажира получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, московская область (подмосковье), домодедово
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Московская область (Подмосковье), Домодедово
В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек

МВД: в ДТП с автобусом в Домодедово погиб водитель машины, два пассажира ранены

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП в Домодедово
На месте ДТП в Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП в Домодедово
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В ходе столкновения легковушки с автобусом в подмосковном Домодедово водитель машины погиб, два пассажира ранены, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в воскресенье около 14.50 в микрорайоне Авиационный на пересечении улицы Ильюшина и проспекта Академика Туполева произошло ДТП.
По предварительной информации главка, мужчина 1984 года рождения управляя легковым автомобилем, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом.
"В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Два его пассажира получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТПМосковская область (Подмосковье)Домодедово
 
 
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