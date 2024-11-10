https://ria.ru/20241110/dtp-1982956562.html

В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек

В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек - РИА Новости, 10.11.2024

В ДТП с автобусом и легковушкой в Домодедово погиб человек

В ходе столкновения легковушки с автобусом в подмосковном Домодедово водитель машины погиб, два пассажира ранены, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:16

2024-11-10T18:16

2024-11-10T18:16

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

московская область (подмосковье)

домодедово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982956316_0:0:1208:679_1920x0_80_0_0_9e7052f24b011f297b583bcaba5539a1.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В ходе столкновения легковушки с автобусом в подмосковном Домодедово водитель машины погиб, два пассажира ранены, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По данным ведомства, в воскресенье около 14.50 в микрорайоне Авиационный на пересечении улицы Ильюшина и проспекта Академика Туполева произошло ДТП. По предварительной информации главка, мужчина 1984 года рождения управляя легковым автомобилем, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом. "В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Два его пассажира получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241014/dtp-1977900014.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, московская область (подмосковье), домодедово