Рейтинг@Mail.ru
В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 10.11.2024 (обновлено: 17:33 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/dtp-1982951024.html
В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок
В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок - РИА Новости, 10.11.2024
В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок
Два человека, в том числе девочка, предварительно, семи лет, погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии в Семикаракорском районе Ростовской области,... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:14
2024-11-10T17:33
происшествия
ростовская область
семикаракорский район
дтп
гаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982950731_0:76:1909:1149_1920x0_80_0_0_42329452d80925564f4941f6032665f8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Два человека, в том числе девочка, предварительно, семи лет, погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии в Семикаракорском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. По данным ведомства, в воскресение в 12.10 мск на 3-м километре автодороги "Константиновск-Тацинская" Семикаракорского района Ростовской области, "неустановленный водитель" автомобиля "Рено Логан", по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "Хайгер". В результате столкновения автомобиль "Рено Логан" загорелся. После этого с автобусом столкнулся автомобиль "Форд Фокус", который двигался в попутном направлении. "В результате ДТП водитель "Рено Логан" и несовершеннолетний пассажир (по неуточненным данным девочка 7 лет) погибли", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.В свою очередь прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с этим ДТП, по результатам которой и "при наличии оснований" будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
ростовская область
семикаракорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982950731_137:0:1770:1225_1920x0_80_0_0_0e21698adfcd6cbee2f41807113813c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, семикаракорский район, дтп, гаи
Происшествия, Ростовская область, Семикаракорский район, ДТП, ГАИ
В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок

ГАИ: в массовом ДТП в Ростовской области погибли два человека, включая ребенка

© Фото : Госавтоинспекция Ростовской областиНа месте ДТП в Ростовской области
На месте ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ростовской области
На месте ДТП в Ростовской области
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Два человека, в том числе девочка, предварительно, семи лет, погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии в Семикаракорском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, в воскресение в 12.10 мск на 3-м километре автодороги "Константиновск-Тацинская" Семикаракорского района Ростовской области, "неустановленный водитель" автомобиля "Рено Логан", по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "Хайгер". В результате столкновения автомобиль "Рено Логан" загорелся. После этого с автобусом столкнулся автомобиль "Форд Фокус", который двигался в попутном направлении.
"В результате ДТП водитель "Рено Логан" и несовершеннолетний пассажир (по неуточненным данным девочка 7 лет) погибли", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
В свою очередь прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с этим ДТП, по результатам которой и "при наличии оснований" будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
ПроисшествияРостовская областьСемикаракорский районДТПГАИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала