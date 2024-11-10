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В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок

В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок - РИА Новости, 10.11.2024

В массовом ДТП в Ростовской области погибли водитель и ребенок

Два человека, в том числе девочка, предварительно, семи лет, погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии в Семикаракорском районе Ростовской области,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:14

2024-11-10T17:14

2024-11-10T17:33

происшествия

ростовская область

семикаракорский район

дтп

гаи

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Два человека, в том числе девочка, предварительно, семи лет, погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии в Семикаракорском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. По данным ведомства, в воскресение в 12.10 мск на 3-м километре автодороги "Константиновск-Тацинская" Семикаракорского района Ростовской области, "неустановленный водитель" автомобиля "Рено Логан", по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "Хайгер". В результате столкновения автомобиль "Рено Логан" загорелся. После этого с автобусом столкнулся автомобиль "Форд Фокус", который двигался в попутном направлении. "В результате ДТП водитель "Рено Логан" и несовершеннолетний пассажир (по неуточненным данным девочка 7 лет) погибли", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.В свою очередь прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с этим ДТП, по результатам которой и "при наличии оснований" будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

ростовская область

семикаракорский район

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происшествия, ростовская область, семикаракорский район, дтп, гаи