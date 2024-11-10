Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/dtp-1982931865.html
В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство
В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство - РИА Новости, 10.11.2024
В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство
Один гражданин Узбекистана погиб, еще двое госпитализированы в результате ДТП в Пензенской области утром в воскресенье, сообщает генконсульство республики в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:11
2024-11-10T15:11
узбекистан
пензенская область
казань
камаз (завод)
chevrolet
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d6e345aff8ef947a9901f1294061709b.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя - РИА Новости. Один гражданин Узбекистана погиб, еще двое госпитализированы в результате ДТП в Пензенской области утром в воскресенье, сообщает генконсульство республики в Казани. Ранее прокуратура Пензенской области сообщила, что утром в воскресенье грузовик "КамАЗ" и легковой автомобиль Chevrolet Cobalt столкнулись на федеральной трассе на территории региона. В результате ДТП три человека - водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. "В результате ДТП погибло три человека, один из них - гражданин Узбекистана, у двоих устанавливается принадлежность к гражданству Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства. По данным диппредставительства, еще двое граждан Узбекистана с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную районную больницу. "Данная ситуация находится под контролем генерального консульства Республики Узбекистан в Казани, с представителями местных властей координируется процесс отправки тела погибшего на родину и вопросы помощи пострадавшим", - добавили в генконсульстве.
https://ria.ru/20241109/egipet-1982878260.html
узбекистан
пензенская область
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_7340fc6bf4562a2388e8e28e760e5742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, пензенская область, казань, камаз (завод), chevrolet, в мире, происшествия
Узбекистан, Пензенская область, Казань, КамАЗ (завод), Chevrolet, В мире, Происшествия
В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство

Генконсульство: один из погибших в ДТП под Пензой был гражданином Узбекистана

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Вид на город Пенза
Вид на город Пенза - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Вид на город Пенза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 10 ноя - РИА Новости. Один гражданин Узбекистана погиб, еще двое госпитализированы в результате ДТП в Пензенской области утром в воскресенье, сообщает генконсульство республики в Казани.
Ранее прокуратура Пензенской области сообщила, что утром в воскресенье грузовик "КамАЗ" и легковой автомобиль Chevrolet Cobalt столкнулись на федеральной трассе на территории региона. В результате ДТП три человека - водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар.
"В результате ДТП погибло три человека, один из них - гражданин Узбекистана, у двоих устанавливается принадлежность к гражданству Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства.
По данным диппредставительства, еще двое граждан Узбекистана с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную районную больницу.
"Данная ситуация находится под контролем генерального консульства Республики Узбекистан в Казани, с представителями местных властей координируется процесс отправки тела погибшего на родину и вопросы помощи пострадавшим", - добавили в генконсульстве.
Египетская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы
9 ноября, 23:02
 
УзбекистанПензенская областьКазаньКамАЗ (завод)ChevroletВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала