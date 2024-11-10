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В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство

В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство - РИА Новости, 10.11.2024

В ДТП в Пензенской области погиб гражданин Узбекистана, заявило консульство

Один гражданин Узбекистана погиб, еще двое госпитализированы в результате ДТП в Пензенской области утром в воскресенье, сообщает генконсульство республики в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:11

2024-11-10T15:11

2024-11-10T15:11

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пензенская область

казань

камаз (завод)

chevrolet

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происшествия

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ТАШКЕНТ, 10 ноя - РИА Новости. Один гражданин Узбекистана погиб, еще двое госпитализированы в результате ДТП в Пензенской области утром в воскресенье, сообщает генконсульство республики в Казани. Ранее прокуратура Пензенской области сообщила, что утром в воскресенье грузовик "КамАЗ" и легковой автомобиль Chevrolet Cobalt столкнулись на федеральной трассе на территории региона. В результате ДТП три человека - водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. "В результате ДТП погибло три человека, один из них - гражданин Узбекистана, у двоих устанавливается принадлежность к гражданству Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства. По данным диппредставительства, еще двое граждан Узбекистана с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную районную больницу. "Данная ситуация находится под контролем генерального консульства Республики Узбекистан в Казани, с представителями местных властей координируется процесс отправки тела погибшего на родину и вопросы помощи пострадавшим", - добавили в генконсульстве.

https://ria.ru/20241109/egipet-1982878260.html

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узбекистан, пензенская область, казань, камаз (завод), chevrolet, в мире, происшествия