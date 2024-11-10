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В Пензенской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.11.2024
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11:17 10.11.2024 (обновлено: 11:28 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/dtp-1982911545.html
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
В Пензенской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.11.2024
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:17
2024-11-10T11:28
происшествия
кузнецкий район
пензенская область
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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратура Кузнецкого района организовала проверку по факту ДТП на федеральной трассе... По предварительным данным, при столкновении автомобиля Chevrolet Cobalt и "КамАЗ" погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении. Ведомство в случае выявления нарушений намерено принять меры прокурорского реагирования. На сайте главка МЧС по области уточняется, что ДТП произошло около 4.15 мск воскресенья на 738-м километре федеральной трассы М-5 в районе населенного пункта Благодатка Кузнецкого района.
https://ria.ru/20241108/dtp-1982580899.html
кузнецкий район
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происшествия, кузнецкий район, пензенская область
Происшествия, Кузнецкий район, Пензенская область
В Пензенской области три человека погибли в ДТП

В Пензенской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

© Прокуратура Пензенской областиГрузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Прокуратура Пензенской области
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Прокуратура Кузнецкого района организовала проверку по факту ДТП на федеральной трассе... По предварительным данным, при столкновении автомобиля Chevrolet Cobalt и "КамАЗ" погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
© Прокуратура Пензенской областиГрузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Прокуратура Пензенской области
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
Ведомство в случае выявления нарушений намерено принять меры прокурорского реагирования.
На сайте главка МЧС по области уточняется, что ДТП произошло около 4.15 мск воскресенья на 738-м километре федеральной трассы М-5 в районе населенного пункта Благодатка Кузнецкого района.
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ПроисшествияКузнецкий районПензенская область
 
 
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