В Пензенской области три человека погибли в ДТП
В Пензенской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
© Прокуратура Пензенской областиГрузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Прокуратура Кузнецкого района организовала проверку по факту ДТП на федеральной трассе... По предварительным данным, при столкновении автомобиля Chevrolet Cobalt и "КамАЗ" погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
© Прокуратура Пензенской областиГрузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области. Кадр видео
Ведомство в случае выявления нарушений намерено принять меры прокурорского реагирования.
На сайте главка МЧС по области уточняется, что ДТП произошло около 4.15 мск воскресенья на 738-м километре федеральной трассы М-5 в районе населенного пункта Благодатка Кузнецкого района.
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