https://ria.ru/20241110/dtp-1982911545.html

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

В Пензенской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.11.2024

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:17

2024-11-10T11:17

2024-11-10T11:28

происшествия

кузнецкий район

пензенская область

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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратура Кузнецкого района организовала проверку по факту ДТП на федеральной трассе... По предварительным данным, при столкновении автомобиля Chevrolet Cobalt и "КамАЗ" погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении. Ведомство в случае выявления нарушений намерено принять меры прокурорского реагирования. На сайте главка МЧС по области уточняется, что ДТП произошло около 4.15 мск воскресенья на 738-м километре федеральной трассы М-5 в районе населенного пункта Благодатка Кузнецкого района.

https://ria.ru/20241108/dtp-1982580899.html

кузнецкий район

пензенская область

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происшествия, кузнецкий район, пензенская область