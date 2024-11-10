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Три БПЛА обезврежены средствами РЭБ в Ростовской области - РИА Новости, 10.11.2024
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06:43 10.11.2024 (обновлено: 06:54 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/drony-1982895196.html
Три БПЛА обезврежены средствами РЭБ в Ростовской области
Три БПЛА обезврежены средствами РЭБ в Ростовской области - РИА Новости, 10.11.2024
Три БПЛА обезврежены средствами РЭБ в Ростовской области
Три беспилотника самолетного типа обезврежены в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T06:43
2024-11-10T06:54
происшествия
ростовская область
тульская область
юрий слюсарь
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
дроны
рэб
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа обезврежены в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолетного типа обезврежены. По первым данным, обошлось без пострадавших", - написал он.Слюсарь добавил, что информация о возможных последствиях происшествия уточняется.Днем ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях ночной атаки украинских дронов. По его словам, в четырех частных домах было повреждено остекление.
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происшествия, ростовская область, тульская область, юрий слюсарь , дмитрий миляев, вооруженные силы украины, дроны, рэб, безопасность
Происшествия, Ростовская область, Тульская область, Юрий Слюсарь , Дмитрий Миляев, Вооруженные силы Украины, дроны, РЭБ, Безопасность
Три БПЛА обезврежены средствами РЭБ в Ростовской области

Губернатор Слюсарь сообщил о попытке ВСУ ударить дронами по Каменску-Шахтинскому

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа обезврежены в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолетного типа обезврежены. По первым данным, обошлось без пострадавших", - написал он.
Слюсарь добавил, что информация о возможных последствиях происшествия уточняется.
Днем ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях ночной атаки украинских дронов. По его словам, в четырех частных домах было повреждено остекление.
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ПроисшествияРостовская областьТульская областьЮрий СлюсарьДмитрий МиляевВооруженные силы УкраиныдроныРЭББезопасность
 
 
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