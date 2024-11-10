https://ria.ru/20241110/dietolog-1982889231.html
Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты
Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты - РИА Новости, 10.11.2024
Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты
Мужчинам нужно отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, рассказала РИА... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T03:20
2024-11-10T03:20
2024-11-10T03:32
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мужчинам нужно отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау. Специалист уточнила, что несмотря на внешние и физиологические различия в функционировании женского и мужского организмов, питание отличается незначительно, принципы здорового питания универсальны. Отличия будут индивидуальными в зависимости от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни в целом, наличия или отсутствия хронических заболеваний. "Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам.... Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. В среднем мужчине ежедневно важно получать 25-30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов", - рассказала врач. Она добавила, что употребление красного мяса мужчинам необходимо сократить до двух дней в неделю. Помимо этого, нужно включать в рацион растительные источники белка, например, фасоль, горох, чечевицу и нут. "Эти продукты богаты белком, но не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот, которые вносят вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности", - пояснила диетолог.
https://ria.ru/20241103/ratsion-1981639584.html
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общество, здоровье - общество, диетолог, питание, правильное питание, мужчины
Общество, Здоровье - Общество, диетолог, Питание, правильное питание, мужчины
Диетолог назвала важные в ежедневном рационе мужчин продукты
Диетолог: мужчинам нужно отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мужчинам нужно отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.
Специалист уточнила, что несмотря на внешние и физиологические различия в функционировании женского и мужского организмов, питание отличается незначительно, принципы здорового питания универсальны. Отличия будут индивидуальными в зависимости от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни в целом, наличия или отсутствия хронических заболеваний.
"Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам.... Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. В среднем мужчине ежедневно важно получать 25-30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов", - рассказала врач.
Она добавила, что употребление красного мяса мужчинам необходимо сократить до двух дней в неделю. Помимо этого, нужно включать в рацион растительные источники белка, например, фасоль, горох, чечевицу и нут.
"Эти продукты богаты белком, но не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот, которые вносят вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности", - пояснила диетолог.