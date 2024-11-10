https://ria.ru/20241110/chajkovskij-1982883857.html

"Литургия" Чайковского прозвучит в Москве в дни памяти композитора

"Литургия" Чайковского прозвучит в Москве в дни памяти композитора - РИА Новости, 10.11.2024

"Литургия" Чайковского прозвучит в Москве в дни памяти композитора

"Литургия" Петра Чайковского прозвучит в дни памяти русского композитора в воскресенье в столичном храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:53

2024-11-10T00:53

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Литургия" Петра Чайковского прозвучит в дни памяти русского композитора в воскресенье в столичном храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке в исполнении Московского синодального хора, рассказал РИА Новости худрук хора, заслуженный артист России Алексея Пузакова. "Литургия святого Иоанна Златоуста" была создана Петром Ильичем Чайковским во второй половине 19 века, и не сразу это произведение встретило поддержку и высокую оценку. Все детали богослужения Чайковский положил на музыку, в которой он передал свои религиозные чувства, переживания и свой духовный опыт", - рассказал Пузаков. По его словам, Чайковский первым из русских композиторов создал литургию как единое музыкальное произведение. Дирижер рассказал, что после кончины композитора 6 ноября 1893 года, Московский синодальный хор исполнял "Литургию" ежегодно в день его памяти до революции в соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, где отпевали Чайковского. "Традицию ежегодного исполнения произведения во время богослужения в даты близкие к 6 ноября Московский синодальный ход возродил в храме "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке", - подчеркнул Пузаков. Партитура "Литургии святого Иоанна Златоуста" была закончена Чайковским в мае 1878 года. Сочинение впервые исполнили в Киеве во время богослужения в университетской церкви в июне 1879 года. В Москве "Литургия" на музыку Чайковского прозвучала на закрытом духовном концерте консерватории в ноябре 1880 года, а затем на экстренном собрании Русского музыкального общества в декабре 1880 года, уточняется на сайте хора.

https://ria.ru/20241108/chaykovskiy-1982562878.html

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