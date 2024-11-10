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Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.11.2024
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино
Расчет БПЛА гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:08
2024-11-10T16:08
2024-11-10T16:38
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 10 ноя – РИА Новости. Расчет БПЛА гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника наш расчет обнаружил скрытное передвижение разведгруппы противника. Было принято решение на ликвидацию. Умелыми и слаженными действиями воздушного разведчика и ударного БПЛА группа была уничтожена. Пытались уйти, скрыться, но мы их не выпустили", - рассказал "Вохан".
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Уничтожение разведгруппы ВСУ в Запорожской области
Уничтожение разведгруппы ВСУ в Запорожской области
2024-11-10T16:08
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино в Запорожской области