https://ria.ru/20241110/bpla-1982940103.html

Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино

Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.11.2024

Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино

Расчет БПЛА гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:08

2024-11-10T16:08

2024-11-10T16:38

специальная военная операция на украине

работино

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982946445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37b7eb69692357121d4148b523d21c30.jpg

ТОКМАК (Запорожская обл.), 10 ноя – РИА Новости. Расчет БПЛА гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника наш расчет обнаружил скрытное передвижение разведгруппы противника. Было принято решение на ликвидацию. Умелыми и слаженными действиями воздушного разведчика и ударного БПЛА группа была уничтожена. Пытались уйти, скрыться, но мы их не выпустили", - рассказал "Вохан".

https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html

работино

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение разведгруппы ВСУ в Запорожской области Уничтожение разведгруппы ВСУ в Запорожской области 2024-11-10T16:08 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф