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Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 10.11.2024 (обновлено: 16:38 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bpla-1982940103.html
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.11.2024
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино
Расчет БПЛА гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:08
2024-11-10T16:38
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 10 ноя – РИА Новости. Расчет БПЛА гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника наш расчет обнаружил скрытное передвижение разведгруппы противника. Было принято решение на ликвидацию. Умелыми и слаженными действиями воздушного разведчика и ударного БПЛА группа была уничтожена. Пытались уйти, скрыться, но мы их не выпустили", - рассказал "Вохан".
https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html
работино
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Уничтожение разведгруппы ВСУ в Запорожской области
Уничтожение разведгруппы ВСУ в Запорожской области
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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино

Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино в Запорожской области

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 10 ноя – РИА Новости. Расчет БПЛА гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан".
"В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника наш расчет обнаружил скрытное передвижение разведгруппы противника. Было принято решение на ликвидацию. Умелыми и слаженными действиями воздушного разведчика и ударного БПЛА группа была уничтожена. Пытались уйти, скрыться, но мы их не выпустили", - рассказал "Вохан".
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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