https://ria.ru/20241110/bitkoin-1982932894.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 10.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:22
2024-11-10T15:22
2024-11-10T15:28
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.02 мск дорожал на 4,59% за сутки - до 80 062 долларов.Ранее по данным криптовалютной биржи Bybit утром 10 ноября в 07.55 мск стоимость биткоина впервые в истории достигла 79 331 доллара.Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США.
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экономика, дональд трамп, сша
Экономика, Дональд Трамп, США
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Обновивший исторический максимум биткоин поднялся до 80 тысяч долларов