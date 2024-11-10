https://ria.ru/20241110/bitkoin-1982932894.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 10.11.2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:22

2024-11-10T15:22

2024-11-10T15:28

экономика

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.02 мск дорожал на 4,59% за сутки - до 80 062 долларов.Ранее по данным криптовалютной биржи Bybit утром 10 ноября в 07.55 мск стоимость биткоина впервые в истории достигла 79 331 доллара.Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США.

https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html

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2024

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экономика, дональд трамп, сша