https://ria.ru/20241110/bitkoin-1982898604.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 10.11.2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Bybit. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:05

2024-11-10T08:05

2024-11-10T13:15

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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Bybit.К 7:55 биткоин установил сразу два рекорда, сначала преодолев планку в 78 тысяч, а затем и в 79 тысяч, достигнув максимума в 79 тысяч 331 доллар.Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах президента США.Как писала американская газета Politico, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Ожидается, что одним из первых шагов Трампа станет отставка главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, известного жесткой позицией по отношению к криптовалютной индустрии. Планируется также пересмотреть ключевые финансовые регуляции, включая ослабление контроля SEC над цифровыми активами. Кроме того, республиканцы давно обсуждают возможность создания стратегического резерва биткоинов.

https://ria.ru/20241109/tyurma-1982859585.html

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сша, дональд трамп, в мире