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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 10.11.2024
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08:05 10.11.2024 (обновлено: 13:15 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/bitkoin-1982898604.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 10.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Bybit. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:05
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Bybit.К 7:55 биткоин установил сразу два рекорда, сначала преодолев планку в 78 тысяч, а затем и в 79 тысяч, достигнув максимума в 79 тысяч 331 доллар.Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах президента США.Как писала американская газета Politico, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Ожидается, что одним из первых шагов Трампа станет отставка главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, известного жесткой позицией по отношению к криптовалютной индустрии. Планируется также пересмотреть ключевые финансовые регуляции, включая ослабление контроля SEC над цифровыми активами. Кроме того, республиканцы давно обсуждают возможность создания стратегического резерва биткоинов.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Bybit.
К 7:55 биткоин установил сразу два рекорда, сначала преодолев планку в 78 тысяч, а затем и в 79 тысяч, достигнув максимума в 79 тысяч 331 доллар.
Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах президента США.
Как писала американская газета Politico, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Ожидается, что одним из первых шагов Трампа станет отставка главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, известного жесткой позицией по отношению к криптовалютной индустрии. Планируется также пересмотреть ключевые финансовые регуляции, включая ослабление контроля SEC над цифровыми активами. Кроме того, республиканцы давно обсуждают возможность создания стратегического резерва биткоинов.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В США россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за отмывание биткоинов
9 ноября, 19:51
 
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