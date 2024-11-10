https://ria.ru/20241110/bitkoin-1982898604.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 10.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Bybit. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:05
2024-11-10T08:05
2024-11-10T13:15
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_9570d390597ad26fb28969874376aa2c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч, свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Bybit.К 7:55 биткоин установил сразу два рекорда, сначала преодолев планку в 78 тысяч, а затем и в 79 тысяч, достигнув максимума в 79 тысяч 331 доллар.Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах президента США.Как писала американская газета Politico, новый срок Трампа может стать первым президентским циклом, в котором криптоиндустрия получит открытое одобрение на высшем уровне. Ожидается, что одним из первых шагов Трампа станет отставка главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, известного жесткой позицией по отношению к криптовалютной индустрии. Планируется также пересмотреть ключевые финансовые регуляции, включая ослабление контроля SEC над цифровыми активами. Кроме того, республиканцы давно обсуждают возможность создания стратегического резерва биткоинов.
https://ria.ru/20241109/tyurma-1982859585.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c422fa648c581aec53aa8db4e8886754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов